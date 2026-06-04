«Желаю команде I созыва Молодежной палаты «большого» Нижнего быть первыми и лучшими во всех добрых начинаниях!» - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

3 июня 2026 года состоялось второе заседание Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода I созыва под председательством Алексея Филимонова.

В мероприятии приняли участие спикер городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, председатель постоянной комиссии Думы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту Владимир Поддымников-Гордеев и его заместитель Кирилл Карташев.

Евгений Чинцов поприветствовал членов Молодежной палаты, представителей депутатского корпуса, администрации города и регионального правительства.

«Радует, что от созыва к созыву в нашей Молодежной палате сохраняется преемственность проверенных временем традиций, заложенных предшественниками. И мне приятно, что именно наша школа молодых парламентариев для многих ребят стала хорошим карьерным стартом и основой первых жизненных побед. Искреннее желание молодежи принести пользу родному городу, внести свой вклад в развитие местного самоуправления и активная работа по реализации социально значимых инициатив и нормотворчеству – всегда были и остаются приоритетами сообщества. Время не стоит на месте, у новых поколений появляются новые возможности для самореализации и каждое из них привносит в ее деятельность что-то свое, важное и необходимое, помогающее развиваться и расти тысячам ровесников. Желаю команде I созыва Молодежной палаты «большого» Нижнего быть первыми и лучшими во всех добрых начинаниях!» - сказал он.

В ходе заседания состоялось утверждение плана работы Молодежной палаты, председателей пяти комиссий, а также состава Городского совета при совещательном и консультативном органе. Комиссию по социальной и семейной политике возглавил Никита Соколов. Ольга Белоглазова избрана руководителем комиссии по образованию и культуре. За вопросы транспорта, благоустройства и экологии будет отвечать Эдвард Папазян. Патриотическое воспитание и спорт – зона ответственности Анатолия Оринчука. Работу комиссии по экономике, промышленности и туризму будет курировать Евгения Кропачева.

Также собравшиеся обсудили ряд вопросов, касающихся наставничества депутатов, деятельности органов власти по запрету оборота вейпов и популяризации отказа от никотиносодержащей продукции, участия молодежи в грантовых конкурсах и мониторинга остановочных павильонов в рамках деятельности комиссии палаты по транспорту, благоустройству и экологии.

Напомним, в соответствии с Законом Нижегородской области от 4 апреля 2025 года №45-З «О преобразовании муниципальных образований - городской округ город Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ Нижегородской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского округа» и решением городской Думы от 26 ноября 2025 года Молодежная палата I созыва сформирована из 35 членов Молодежной палаты VII созыва и 4 членов, избранных из числа кандидатов проживающих (зарегистрированных по месту жительства) на территории административно-территориального образования Кстовский район. Соответствующее заседание конкурсной комиссии состоялось в городской Думе 21 января 2026 года. После защиты проектов кандидатов и подведения итогов довыборов 17 февраля 2026 года состоялось первое заседание Молодежной палаты I созыва, на котором председателем Молодежной палаты избран Алексей Филимонов. Его заместителями стали Лев Ланской, Иван Кратович и Наталья Селезнева, секретарем – Мария Зиберт, пресс-секретарем – Екатерина Павлова. Председателем Городского совета избрана Мария Гузикова.