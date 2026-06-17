Партия «Новые люди» запустит проекты развития Нижегородской области вместе с сообществом блогеров

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

К диалогу присоединились председатель нижегородского регионального отделения партии «Новые люди» Иван Моручков, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Жанна Скворцова, а также инфлюенсеры, в том числе известный блогер-миллионник, предприниматель Екатерина Рябина.

Они обсудили основные вопросы, связанные с развитием информационного пространства: появление новых площадок, ограничения в работе существующих сервисов и вопросы маркировки рекламы. Отдельно участники круглого стола остановились на поддержке тех лидеров мнений, которые помогают укреплять бренд Нижегородской области, ведут образовательные и культурные проекты.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

По итогам встречи руководители нижегородского отделения партии «Новые люди» заявили о создании регионального комитета по работе с инфлюенсерами. Его работа станет постоянной.

- Сегодня мы впервые формируем площадку прямого диалога между властью и блогерами, где мы превращаем мнения в реальные проекты, - отметил Иван Моручков.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Ранее «Новые люди» на общероссийском уровне создала всероссийскую Ассоциацию технологических медиа. Это платформа, где блогеры простым языком рассказывают о технологических достижениях, показывают истории разработчиков, которые уже сейчас меняют страну.

- Существует много фильмов и материалов про спортсменов, актёров, певцов. А о современных учёных и инженерах почти никто не рассказывает. Мы решили это исправить. Россия должна стать технологическим лидером, для этого нужны специалисты. Чтобы молодые люди выбирали инженерные профессии, они должны видеть живые примеры, на кого стоит равняться, - отмечает депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.