Схема движения изменилась на новом Борском мосту с 16 июня. Фото: АНО «Центр 800».

С 16 июня на новом Борском мосту введена новая схема организации дорожного движения. Как сообщили в региональном Минтрансе, теперь две полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода, а на въезд в областной центр по-прежнему открыты две полосы на старом Борском мосту.

Одновременно с этим начался ремонт проезжей части нового моста. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Причина — повышенный износ покрытия, который образовался в прошлом году, когда весь транспортный поток на время ремонта старого моста был переключён на три полосы нового.

Чтобы избежать заторов и лишних неудобств для автомобилистов, дорожники будут работать круглосуточно, за исключением часов пик. Это позволит сохранить пропускную способность магистрали и завершить ремонт в кратчайшие сроки — до конца июня.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршруты с учётом изменений.

Государственный контракт на проведение дорожных работ подписали ещё в июне 2025 года. Общая стоимость всех этапов составляет 179 миллионов рублей. После завершения ремонта трасса, соединяющая Нижний Новгород и Бор, будет полностью соответствовать нормативным требованиям на всём своём протяжении.