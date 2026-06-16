Как не стать заложником экрана: шесть шагов к свободе от гаджетов, которые реально работают

Гаджеты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смартфоны, планшеты и ноутбуки давно перестали быть просто удобными инструментами — они стали нашим вторым «я». Мы работаем, учимся, общаемся и развлекаемся через экраны, и порой не замечаем, как виртуальный мир начинает вытеснять реальный. Психологи, педагоги и врачи всё чаще бьют тревогу: цифровая зависимость растёт, и особенно уязвимы перед ней дети и подростки.

О том, как вовремя распознать проблему и выстроить здоровые отношения с технологиями, рассказала главный внештатный специалист детский психиатр министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.

Гаджеты под контролем или мы под контролем гаджетов?

По словам Анны Сергеевны, зависимость от гаджетов — это не просто привычка постоянно обновлять ленту соцсетей. Это серьёзное состояние, при котором человек испытывает тревогу без доступа к устройству, теряет способность концентрироваться на реальных задачах, нарушает режим сна, снижает качество живого общения и приобретает физические проблемы — усталость глаз, боли в шее и спине.

- Особенно уязвимы дети и подростки: их мозг ещё формируется, а чрезмерное погружение в виртуальный мир может тормозить развитие социальных навыков и когнитивных функций, - говорит специалист.

Как же понять, что вы или ваш ребёнок уже на грани? Психиатр перечисляет тревожные сигналы: вы засыпаете и просыпаетесь с телефоном в руках, проверяете почту и соцсети во время еды, прогулок и важных разговоров, чувствуете раздражение, если устройство недоступно, проводите в сети больше времени, чем планировали, и пренебрегаете обязанностями ради «ещё пяти минут в телефоне». Если хотя бы несколько пунктов совпадают — пора что-то менять.

Цифровая гигиена: шесть шагов к свободе от экрана

Профилактика зависимости начинается с осознанности: важно замечать, сколько времени мы тратим на экраны, и вовремя корректировать привычки. Специалист предлагает несколько практических шагов.

Первое — установить цифровые границы. Определите зоны без гаджетов: например, столовая, спальня, парк во время прогулки. Отключайте некритичные уведомления, оставляя только звонки и сообщения от близких. Используйте режим «Не беспокоить» в вечернее время и на выходных.

Второе — контролировать экранное время. Включите встроенные инструменты учёта времени — Screen Time на iOS или Digital Wellbeing на Android. Установите дневной лимит для соцсетей и развлекательных приложений. Замените вечерние часы у экрана на чтение, настольные игры или разговор с семьёй.

Третье — создать ритуалы офлайн-жизни. Начинайте день без телефона: позавтракайте, сделайте зарядку, выпейте кофе без соцсетей. Выделите время для «цифрового детокса» — хотя бы 1-2 часа в день без экранов. Планируйте активные выходные: спорт, прогулки, встречи с друзьями.

Четвёртое — оптимизировать среду. Уберите гаджеты из спальни, заменив смартфон на обычный будильник. Храните телефон в другой комнате во время работы или учёбы. Используйте таймер, чтобы ограничить сессии в интернете.

Пятое — развивать альтернативные интересы. Найдите хобби, не связанное с экранами: рисование, музыка, кулинария, рукоделие. Запишитесь на курсы или в спортивный клуб — живое общение и движение снижают тягу к виртуальному миру. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения: они помогают снять стресс без помощи гаджетов.

И шестое — для родителей: защита детей. Обсудите с ребёнком правила использования гаджетов: когда, сколько и для чего можно пользоваться устройством. Подавайте личный пример: если вы запрещаете телефон за столом, сами не берите его в руки. Предлагайте альтернативы: совместные игры, походы, творческие проекты. Используйте родительский контроль для ограничения времени и контента.

Когда пора бить тревогу?

Если самостоятельные меры не помогают, а зависимость серьёзно влияет на учёбу, работу или отношения, стоит обратиться к специалисту. Психолог поможет справиться с тревожностью и привычками, семейный консультант — если проблема затрагивает всех домочадцев, детский психолог — при признаках зависимости у ребёнка.

- Гаджеты — мощные инструменты, но они не должны управлять нашей жизнью. Начните сегодня: выключите одно лишнее уведомление, прогуляйтесь без телефона или проведите вечер с книгой. Ваше внимание — ценный ресурс, и только вы решаете, на что его потратить, - подытожила Анна Кондюрина.