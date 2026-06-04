Кастинг нового шоу на талантов на ТНТ прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

1 июня в Нижнем Новгороде прошёл кастинг нового шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+). Столица Приволжья стала вторым городом, куда приехал проект после Москвы. Здесь продюсеры искали действительно необычных артистов: певцов, танцоров, музыкантов, стендап-комиков, обладающих «фишкой», которая привлечёт зрителей. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» побывал на кастинге, пообщался с участниками и организаторами. Рассказываем, как прошёл отбор и чего ждать от нового проекта ТНТ и продюсерской команды Gen Production.

Фото: Екатерина Маркелова

«Мы ищем не просто таланты, мы ищем истории людей»

Проект «Хочу на ТНТ» – это своеобразный эксперимент для телеканала. За всю историю его существования еще не было таких шоу, в котором могли бы поучаствовать и вокалисты, и танцоры, и фокусники, и комики одновременно.

– Проект задуман как экспериментальная площадка, – объяснил креативный продюсер Владимир Силаев. – Когда-то казалось, что такие танцы, как в «Танцах» (16+) на ТНТ , невозможны на телевидении. А они стали возможны. То же самое с песнями, с юмором. Мы не боимся пробовать новое или показывать забытое старое под новым углом. Как отмечает моя коллега Екатерина Миронова, в таком проекте огромную роль играет так называемый «вау-эффект».

– Иногда приходит участник, и ты по нему сразу понимаешь: вот это артист. Даже если он никогда не выступал на сцене, он заходит и пробивает. А есть те, кто просто хорошо поёт. Но этого мало. Мы не вокальное шоу. Здесь будут и маленький мальчик, который считает очень сложные предметы, и бабушка, которая танцует на пилоне. Хорошо поющий человек без внутреннего фактора, к сожалению, не удивит нас на их фоне, – сказала Екатерина.

Фото: Екатерина Маркелова

По словам продюсеров, зрителю в первую очередь важна человеческая история, а талант пусть и обязателен, но вторичен. Поэтому на кастингах всматриваются не только в технику, но и в личность, судьбу, искренность.

Решать судьбу участников шоу будет разноформатное жюри: Марина Кравец, Ольга Бузова, Сергей Светлаков и народный комик Сергей Орлов. Именно они, по задумке, будут держать баланс между пониманием ДНК канала и голосом простого зрителя. Однако на финальном этапе выбор победителя отдадут на суд телезрителей, которые будут голосовать за понравившихся участников.

– Мы хотим посмотреть, а кого же хотят видеть люди? Это поможет нам понять, в каком направлении двигаться дальше, – поделился Владимир Силаев.

Кто приехал на кастинг в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород стал вторым городом, где прошел кастинг на шоу «Хочу на ТНТ», уступив лишь столице. Здесь собрались участники из Пензы, Чебоксар, Самары, Саранска, Володарска, Дзержинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Бийска, Арзамаса и, конечно, самой столицы Приволжья. За день продюсеры увидели 50 номеров, и каждый конкурсант искал свой способ удивить.

– Прикольно, что реально много талантливых людей. Не все нам подходят по формату, но радует, что в нашей стране люди занимаются творчеством, поют, танцуют, шутят, – поделились продюсеры.

Фото: Екатерина Маркелова

Участники действительно пришли очень разношерстные. В зале ожидания царила невероятная творческая атмосфера: кто-то распевался, кто- повторял танцевальный номер, а кто-то вспоминал подготовленные шутки. Поработали участники и над костюмами: яркие цвета, стразы, необычные принты – все, чтобы выделиться на фоне остальных конкурсантов.

Как пояснили продюсеры шоу, для прохода в следующих этап недостаточно просто хорошо петь или красиво танцевать. В номере должна быть фишка, которая зацепит зрителя. Тем не менее, жюри мягко отказывало участникам, обязательно подчеркнув плюсы их выступление. Такая ситуация произошла с нижегородскими вокалистками Евгенией и Татьяной.

Евгения пришла с 12-летним стажем и фольклорной версией песни «Пёрышко» группы «Любэ» в собственной обработке. Атмосфера, по её словам, была дружелюбной, продюсеры даже сделали комплименты, но заветного «да» не прозвучало. Татьяна, педагог по вокалу и скрипке из посёлка Решетиха, показала владение и эстрадной, и академической манерой, исполнив сложное духовное песнопение «Единородный». Ей честно сказали: «Классно, близко, но проект другой».

Чем удивляли таланты на кастинге в Нижнем Новгороде?

Король страз и ножниц

На кастинг пришло множество вокалистов, однако на фоне других выделялся участник из Нижнего Новгорода Мигель. Он появился в расшитом стразами костюме, с кудрями и харизмой, которую не спрячешь. Как рассказал мужчина корреспонденту «Комсомолки», поёт он 27 лет, выступал на городских площадках, работал на разогреве у звёзд и называет себя «Король 2.0» – в честь Филиппа Киркорова.

– Я много лет пою, участвовал в шоу на другом федеральном канале в качестве гостя, знаю эту кухню. Понял, как надо выглядеть, как себя вести, чтобы сказали «да», – объяснил Мигель. – В обычной жизни я тоже так одеваюсь, могу в стразах просто гулять. Надо быть самим собой.

Фото: Екатерина Маркелова

О кастинге он узнал случайно в полночь накануне от подруги. Утром быстро собрал чемодан с костюмами и отправился покорять продюсеров. Большая часть его репертуара состоит из песен Филиппа Киркорова, однако есть и иностранные композиции, например, турецкого певца Tarkan.

Портрет в ритме танца

Еще одним участником, который сразу же обратил на себя внимание, стал нижегородский коллектив Dance Pro Show. С собой ребята принесли мольберты, краски, кисти, а также необычные костюмы в арт-стиле. Своё направление они называют «танцующие художники». В ритме танца они создают картину, которую в конце номера показывают зрителям.

– Наша фишка в том, что каждый из нас – профессиональный танцор и при этом умеет рисовать. За две минуты мы должны станцевать и нарисовать портрет одного из известнейших людей страны, – объяснили участники коллектива.

Номера готовятся длительное время. Когда танец отрепетирован, а движения кисти отточены до автоматизма, коллектив выходит к зрителям. Тогда ребята проверяют, что работает с аудиторией, что вызывает бурю эмоций, а от чего лучше отказаться в номере.

– Это очень крутые эмоции – видеть, как люди реагируют на портрет, который ты написал в движении, – признались ребята. За их спиной портреты Евгения Петросяна, Сергея Бурунова, Сергея Светлакова. На этом кастинге в танце родился портрет Павла Воли.

Фото: Екатерина Маркелова

Смесь народности с оркестром

Некоторые участники приезжали на кастинг из других городов. Так, внимания корреспондента «КП-Нижний Новгород» привлекла группа из Ижевска. В ярких рубахах и цветастых жилетках под названием «Цыгэнг», но сразу же уточнили, что их музыка создается в том числе для песен на застольях, чтобы при прослушивании люди отдыхали и телом, и душой.

– Мы музыкальная группа. Вообще-то нас восемь человек: есть труба, саксофон, баян, бас-гитара, виолончель, домра, барабаны. То есть мы настоящий оркестр, – рассказали музыканты.

Основатели группы – Максим и Владимир – дипломированные юристы. Они познакомились на первом курсе университета, выяснили, что каждый с музыкальным образованием, и восемь лет назад создали коллектив. С тех пор играют исключительно авторскую музыку – никаких каверов.

– Песни пишем про жизнь: увидели смешную фразу, зацепились, и вокруг неё рождается композиция. Максимально простые, близкие людям сюжеты. Мы не грузим вечными темами, всё подаётся под соусом веселья, – объяснили участники «Цыгэна».

В родном Ижевске и соседних регионах группу хорошо знают, но амбиции толкают дальше. На кастинг в Нижний Новгород приехали, потому что это оказался ближайший к ним город с офлайн-отбором. В нем приняли участие три человека из коллектива – баянист, барабанщик и виолончелист. В случае успешного отбора, группа планирует выступить в полном составе.

Когда ждать выхода шоу?

Нижний Новгород дал старт региональным кастингам. Впереди отборы в Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

– Некоторые люди до нас просто физически не могут доехать, а они есть, – говорит Екатерина Миронова. – Мы хотим показать разных людей из разных уголков страны.

Тем не менее, продюсеры понимают, что существует конкуренция с социальными сетями, а аудитория телевидения становится более возрастной. Люди все чаще стремятся смотреть контент на онлайн-платформах.

– Мы ищем то, что зритель будет смотреть на ТВ и не отвлекаться на смартфон, – объясняет Екатерина – Для этого нужно шоу, которое сразу захватывает эмоцией. Поэтому и объединили очень разных людей и таланты. Плюс телевидение – это по-прежнему масштаб. И есть тренд на ностальгию: молодые люди постепенно возвращаются к просмотру телевизора.