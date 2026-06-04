Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.
1 июня в Нижнем Новгороде прошёл кастинг нового шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+). Столица Приволжья стала вторым городом, куда приехал проект после Москвы. Здесь продюсеры искали действительно необычных артистов: певцов, танцоров, музыкантов, стендап-комиков, обладающих «фишкой», которая привлечёт зрителей. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» побывал на кастинге, пообщался с участниками и организаторами. Рассказываем, как прошёл отбор и чего ждать от нового проекта ТНТ и продюсерской команды Gen Production.
Проект «Хочу на ТНТ» – это своеобразный эксперимент для телеканала. За всю историю его существования еще не было таких шоу, в котором могли бы поучаствовать и вокалисты, и танцоры, и фокусники, и комики одновременно.
– Проект задуман как экспериментальная площадка, – объяснил креативный продюсер Владимир Силаев. – Когда-то казалось, что такие танцы, как в «Танцах» (16+) на ТНТ , невозможны на телевидении. А они стали возможны. То же самое с песнями, с юмором. Мы не боимся пробовать новое или показывать забытое старое под новым углом. Как отмечает моя коллега Екатерина Миронова, в таком проекте огромную роль играет так называемый «вау-эффект».
– Иногда приходит участник, и ты по нему сразу понимаешь: вот это артист. Даже если он никогда не выступал на сцене, он заходит и пробивает. А есть те, кто просто хорошо поёт. Но этого мало. Мы не вокальное шоу. Здесь будут и маленький мальчик, который считает очень сложные предметы, и бабушка, которая танцует на пилоне. Хорошо поющий человек без внутреннего фактора, к сожалению, не удивит нас на их фоне, – сказала Екатерина.
По словам продюсеров, зрителю в первую очередь важна человеческая история, а талант пусть и обязателен, но вторичен. Поэтому на кастингах всматриваются не только в технику, но и в личность, судьбу, искренность.
Решать судьбу участников шоу будет разноформатное жюри: Марина Кравец, Ольга Бузова, Сергей Светлаков и народный комик Сергей Орлов. Именно они, по задумке, будут держать баланс между пониманием ДНК канала и голосом простого зрителя. Однако на финальном этапе выбор победителя отдадут на суд телезрителей, которые будут голосовать за понравившихся участников.
– Мы хотим посмотреть, а кого же хотят видеть люди? Это поможет нам понять, в каком направлении двигаться дальше, – поделился Владимир Силаев.
Нижний Новгород стал вторым городом, где прошел кастинг на шоу «Хочу на ТНТ», уступив лишь столице. Здесь собрались участники из Пензы, Чебоксар, Самары, Саранска, Володарска, Дзержинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Бийска, Арзамаса и, конечно, самой столицы Приволжья. За день продюсеры увидели 50 номеров, и каждый конкурсант искал свой способ удивить.
– Прикольно, что реально много талантливых людей. Не все нам подходят по формату, но радует, что в нашей стране люди занимаются творчеством, поют, танцуют, шутят, – поделились продюсеры.
Участники действительно пришли очень разношерстные. В зале ожидания царила невероятная творческая атмосфера: кто-то распевался, кто- повторял танцевальный номер, а кто-то вспоминал подготовленные шутки. Поработали участники и над костюмами: яркие цвета, стразы, необычные принты – все, чтобы выделиться на фоне остальных конкурсантов.
Как пояснили продюсеры шоу, для прохода в следующих этап недостаточно просто хорошо петь или красиво танцевать. В номере должна быть фишка, которая зацепит зрителя. Тем не менее, жюри мягко отказывало участникам, обязательно подчеркнув плюсы их выступление. Такая ситуация произошла с нижегородскими вокалистками Евгенией и Татьяной.
Евгения пришла с 12-летним стажем и фольклорной версией песни «Пёрышко» группы «Любэ» в собственной обработке. Атмосфера, по её словам, была дружелюбной, продюсеры даже сделали комплименты, но заветного «да» не прозвучало. Татьяна, педагог по вокалу и скрипке из посёлка Решетиха, показала владение и эстрадной, и академической манерой, исполнив сложное духовное песнопение «Единородный». Ей честно сказали: «Классно, близко, но проект другой».
Король страз и ножниц
На кастинг пришло множество вокалистов, однако на фоне других выделялся участник из Нижнего Новгорода Мигель. Он появился в расшитом стразами костюме, с кудрями и харизмой, которую не спрячешь. Как рассказал мужчина корреспонденту «Комсомолки», поёт он 27 лет, выступал на городских площадках, работал на разогреве у звёзд и называет себя «Король 2.0» – в честь Филиппа Киркорова.
– Я много лет пою, участвовал в шоу на другом федеральном канале в качестве гостя, знаю эту кухню. Понял, как надо выглядеть, как себя вести, чтобы сказали «да», – объяснил Мигель. – В обычной жизни я тоже так одеваюсь, могу в стразах просто гулять. Надо быть самим собой.
О кастинге он узнал случайно в полночь накануне от подруги. Утром быстро собрал чемодан с костюмами и отправился покорять продюсеров. Большая часть его репертуара состоит из песен Филиппа Киркорова, однако есть и иностранные композиции, например, турецкого певца Tarkan.
Портрет в ритме танца
Еще одним участником, который сразу же обратил на себя внимание, стал нижегородский коллектив Dance Pro Show. С собой ребята принесли мольберты, краски, кисти, а также необычные костюмы в арт-стиле. Своё направление они называют «танцующие художники». В ритме танца они создают картину, которую в конце номера показывают зрителям.
– Наша фишка в том, что каждый из нас – профессиональный танцор и при этом умеет рисовать. За две минуты мы должны станцевать и нарисовать портрет одного из известнейших людей страны, – объяснили участники коллектива.
Номера готовятся длительное время. Когда танец отрепетирован, а движения кисти отточены до автоматизма, коллектив выходит к зрителям. Тогда ребята проверяют, что работает с аудиторией, что вызывает бурю эмоций, а от чего лучше отказаться в номере.
– Это очень крутые эмоции – видеть, как люди реагируют на портрет, который ты написал в движении, – признались ребята. За их спиной портреты Евгения Петросяна, Сергея Бурунова, Сергея Светлакова. На этом кастинге в танце родился портрет Павла Воли.
Смесь народности с оркестром
Некоторые участники приезжали на кастинг из других городов. Так, внимания корреспондента «КП-Нижний Новгород» привлекла группа из Ижевска. В ярких рубахах и цветастых жилетках под названием «Цыгэнг», но сразу же уточнили, что их музыка создается в том числе для песен на застольях, чтобы при прослушивании люди отдыхали и телом, и душой.
– Мы музыкальная группа. Вообще-то нас восемь человек: есть труба, саксофон, баян, бас-гитара, виолончель, домра, барабаны. То есть мы настоящий оркестр, – рассказали музыканты.
Основатели группы – Максим и Владимир – дипломированные юристы. Они познакомились на первом курсе университета, выяснили, что каждый с музыкальным образованием, и восемь лет назад создали коллектив. С тех пор играют исключительно авторскую музыку – никаких каверов.
– Песни пишем про жизнь: увидели смешную фразу, зацепились, и вокруг неё рождается композиция. Максимально простые, близкие людям сюжеты. Мы не грузим вечными темами, всё подаётся под соусом веселья, – объяснили участники «Цыгэна».
В родном Ижевске и соседних регионах группу хорошо знают, но амбиции толкают дальше. На кастинг в Нижний Новгород приехали, потому что это оказался ближайший к ним город с офлайн-отбором. В нем приняли участие три человека из коллектива – баянист, барабанщик и виолончелист. В случае успешного отбора, группа планирует выступить в полном составе.
Нижний Новгород дал старт региональным кастингам. Впереди отборы в Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
– Некоторые люди до нас просто физически не могут доехать, а они есть, – говорит Екатерина Миронова. – Мы хотим показать разных людей из разных уголков страны.
Тем не менее, продюсеры понимают, что существует конкуренция с социальными сетями, а аудитория телевидения становится более возрастной. Люди все чаще стремятся смотреть контент на онлайн-платформах.
– Мы ищем то, что зритель будет смотреть на ТВ и не отвлекаться на смартфон, – объясняет Екатерина – Для этого нужно шоу, которое сразу захватывает эмоцией. Поэтому и объединили очень разных людей и таланты. Плюс телевидение – это по-прежнему масштаб. И есть тренд на ностальгию: молодые люди постепенно возвращаются к просмотру телевизора.