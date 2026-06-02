«Новые люди» подарили радость маленьким пациентам Нижегородской области

Фото: партия «Новые люди».

В подарочных наборах были игрушки, раскраски, головоломки, безделушки-антистрессы — все то, что может сделать больничные будни чуть веселее и интереснее. Вещи подбирались совместно с учётом рекомендаций лечащих врачей и медицинского персонала, чтобы подарки были не только интересными и яркими, но и полностью соответствовали условиям стационара,

В Нижнем Новгороде представители партии посетили детскую городскую клиническую больницу №1, где вручили 200 подарочных наборов. Ещё 300 подарков были направлены в районные больницы Нижегородской области. Среди них — Центральная городская больница г. Арзамаса, где подарки получили пациенты педиатрического отделения. Также акция прошла в педиатрическом отделении Ардатовской центральной районной больницы и в Городецкой центральной районной больнице.

И дети, и медицинские работники встретили акцию с большой теплотой. Маленькие пациенты искренне радовались подаркам, а врачи и медсёстры выразили глубокую благодарность за внимание.

В партии «Новые люди» убеждены, что такие акции особенно важны для детей, которые находятся вдали от дома и вынуждены проводить долгие дни в больничных стенах. Положительные эмоции помогают маленьким пациентам легче переносить лечение, быстрее восстанавливаться и сохранять оптимизм даже в сложной ситуации.

«Мы верим, что доброта и внимание лечат не хуже лекарств. Очень важно, чтобы дети в больницах не теряли веру в лучшее и чувствовали, что они не одни. Наши подарки — это маленькая возможность подарить им улыбку, радость и надежду на скорое выздоровление», — говорит секретарь Нижегородского отделения партии «Новые люди», Павел Солодкий.

«Новые люди» не только видят проблемы, но и помогают тем, кто в этом больше всего нуждается. Работаем с ребятами из детских домов, проводим мероприятия для старшего поколения, регулярно приезжаем помочь в приюты для животных. Мы убираем свалки и засыпаем ямы, закрашиваем наркорекламу и помогаем добиться справедливости, когда человек сталкивается с системой. Мы наводим порядок во дворах и на улицах. А еще мы разрабатываем законопроекты, чтобы сделать лучше и проще жизнь людей и в Нижегородской области, и по всей стране. Мы видим, как искренне радуются дети, читаем благодарности в чатах, и понимаем, что небольшие, но реальные дела важнее любых слов и обещаний. Присоединяйтесь к переменам, приходите к нам в партию «Новые люди». Давайте вместе делать мир вокруг лучше. Мы знаем: перемены к лучшему — будут!», — подчеркнул руководитель Нижегородского отделения партии «Новые люди» Иван Моручков.