Бегунов «обстреляли» водой на марафоне «Беги Герой 2026»

Фото: C-TECH

В минувшие выходные на трассах благотворительного марафона «Беги Герой 2026» было жарко не только от эмоций, но и от погоды. Однако для участников, преодолевавших дистанции в 10, 21 и 42 км, работала настоящая «фабрика свежести» от компании C-TECH — производителя аппаратов высокого давления.

Это уже второй год подряд, когда команда C-TECH выходит на спортивное событие не просто как зрители, а как полноценные участники процесса, организуя собственную точку поддержки. И если в прошлом году спортсменов спасала распылительная турбина, то в этом сезоне инженеры компании пошли дальше.

Главной «звездой» волонтерского пункта стала спроектированная и собранная специалистами C-TECH распылительная рамка, получившая кодовое имя «Жираф». Благодаря своему росту и радиусу действия, конструкция позволяла равномерно освежать прохладной водой группы бегунов, не создавая помех на трассе. В паре с «Жирафом» работала и проверенная распылительная турбина — наследие прошлого марафона.

Но никакая техника не заменит живого человеческого участия. Пока автоматика создавала водяную завесу, промоутер компании вручную помогал спортсменам справляться с перегревом на сложных отрезках дистанции.

«Наша задача была простой и важной — помочь сохранить силы. Спортсмены на длинных дистанциях теряют много энергии, и своевременное охлаждение водой критически важно. Мы рады, что наши аппараты высокого давления пригодились в таком необычном, но очень полезном амплуа», — поделились впечатлениями представители команды C-TECH.

Самым ценным итогом участия стали не технические инновации, а обратная связь от бегунов. Многие из них, находили возможность поблагодарить команду C-TECH за «порцию свежести».

Компания C-TECH благодарит организаторов и всех героев марафона за доверие и эмоции и заявляет, что традиция поддерживать спортсменов будет жить и в следующем году.