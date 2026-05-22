Аномальная жара ожидается в Нижнем Новгороде 22 и 23 мая.

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода – на семь градусов и более выше климатической нормы. Если нормой считается 14-15 градусов тепла, то 22 и 23 мая столбики термометров поднимутся до отметки в +22…+23 градуса. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В этот период в регионе повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением лесных пожаров, - говорится в сообщении. - Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров. Также возможно распространение огня на населенные пункты.

Из-за аномально жаркой погоды возможно увеличение числа происшествий на воде. Не дожидаясь открытия пляжного сезона, многие нижегородцы уже вовсю купаются на водоемах.

МЧС призывает нижегородцев соблюдать пожарную безопасность:

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках.

- Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений.

- Не разводите костры в лесах.

- Не бросайте горящие спички, окурки.

- Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

- Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.