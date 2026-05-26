Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова официально подтвердила слухи о шестой беременности. 44-летняя модель появилась на обложке нового июньско-июльского номера Vogue France, где редакция открыто рассказала о том, что Водянова ждет ребенка. Номер выйдет в продажу 27 мая, сообщается на сайте модного журнала.

Главный редактор издания Клэр Томсон-Жонвиль призналась, что Наталья сообщила ей о беременности еще в начале года – между показами мод. После этого команда решила сделать главной героиней летнего выпуска именно Водянову.

– В новом выпуске Vogue France поднимаются вопросы современной фертильности, новые репродуктивные технологии и право женщин самостоятельно принимать решения о материнстве в любом возрасте. Речь идет не о демографии, а о личной свободе. Наталья – символ осознанного и принятого материнства, – рассказала главред французского издания.

Фотосессия проходила в лесу под Парижем. Для съемки нижегородка выбрала короткое облегающее платье, подчеркнувшее изменившуюся фигуру.

Напомним, разговоры о возможной беременности Натальи Водяновой появились еще весной 2026 года после одного из светских мероприятий во Франции. Тогда поклонники заметили, что модель предпочла свободный наряд, скрывавший фигуру. Однако сама Водянова слухи не комментировала.

Для звезды мировых подиумов этот ребенок станет шестым. В настоящее время Наталья вместе с супругом Антуаном Арно воспитывает пятерых детей, трое из которых родились в браке с первым мужем Водяновой – британским лордом Джастином Портманом.