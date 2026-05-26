Евгений Люлин: «Каждый рубль, вложенный в строительство школ, должен работать на благо нижегородцев». ФОТО: ЗСНО.

Земельные участки и типовой проект

На минувшей неделе состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты вместе с участниками проекта «Герои. Нижегородская область» и приглашенными экспертами посетили строящийся детский сад в ЖК «Торпедо» и новый корпус школы № 170 на улице Космической.

- В Автозаводском районе появляются новые локации, где любая семья может жить комфортно и растить детей, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Принципиальная позиция депутатов: каждый бюджетный рубль, вложенный в стройку, должен работать на качество и скорость. Мы следим за сроками выполнения проектов, потому что за каждым из них стоит благополучие нижегородских семей.

Детский сад на улице Малоэтажной будет рассчитан 280 малышей. Здание площадью свыше 5,2 тысячи планируют открыть в 2027 году. Начальная стоимость работ составляет 537 миллионов рублей.

Побывав на строительной площадке дошкольного учреждения, депутаты отправились к строящемуся корпусу школы №170. Благодаря новому зданию, рассчитанному на 1100 мест, школа сможет полностью отказаться от второй смены. Здесь будут проходить обучение школьники с 5 по 11 классы. Все кабинеты будут оснащены современным оборудованием, а возле школы оборудуют большую физкультурно-оздоровительную зону. Открыть новый корпус планируется уже к началу учебного года.

- Мы увидели школу на улице Космической. Объект практически готов к 1 сентября, и я с полной уверенностью могу сказать: детишки пойдут в эту долгожданную школу в новом учебном году. Качество строительства очень высокое. Мы пообщались и с родителями, и с педагогами – все в ожидании. Причем этот проект настолько удачный, что его можно и нужно тиражировать как типовой по всей Нижегородской области. То же самое касается и детского сада в микрорайоне «Торпедо», - уверен председатель комитета Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

По мнению депутатов, в строительстве социальных объектов есть два ключевых момента – заблаговременно подготовленные земельные участки и применение типовых проектов. В этом случае построить школы и детсады удается гораздо быстрее и с максимально эффективным расходованием бюджетных средств.

Гостевым домам выйти из тени

Также на минувшей неделе депутаты рассмотрели перспективы туристической сферы. Одной из составляющих здесь должно стать более активное развитие отрасли гостевых домов. Для этого необходимо отменить норму, запрещающую одному собственнику регистрировать более одного гостевого дома. Соответствующее обращение депутаты намерены направить Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

- Туристический поток в стране растёт: только наша область в прошлом году приняла 5 миллионов гостей. Чтобы каждый из них мог найти надёжное и законное место для отдыха, мы должны убрать искусственные запреты. Один собственник – хоть три, хоть пять домов – имеет право зарегистрировать все, если они соответствуют требованиям. Это даст региону дополнительные налоговые поступления и поможет бизнесу работать открыто, - считает Евгений Люлин.

Действующее сейчас ограничение тормозит легализацию множества гостевых домов. Это особенно актуально в таких туристических местах, как Дивеево, Большое Болдино и другие популярные центры Нижегородской области. Как ожидается, снятие запрета может увеличить количество легальных объектов в регионе на 15–20%, а в Дивееве – до 30%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил благодарность Государственного фонда «Защитники Отечества» за поддержку участников СВО. При его активном участии парламент оказывает гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, а также бойцам в зоне СВО. Евгений Люлин является наставником боевого офицера, дважды кавалера Ордена мужества Александра Молгачева, участника регионального этапа федеральной программы «Время Героев».