В «Городе здоровья» построят новый хирургический корпус с поликлиникой.

В «Городе здоровья» в Нижнем Новгороде построят новый хирургический корпус с поликлиникой. Контракт на строительство объекта был заключен 22 мая. Новое здание будет возведено на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко. Благодаря этому объекту вырастет скорость и качество оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

- Заключенный нами контракт включает выполнение целого комплекса работ. Инженерные изыскания и проектирование планируется реализовать в 2026–2027 годах, строительство и оснащение здания современным оборудованием — в 2028–2031 годах, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мощность объекта колоссальная: около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год.

Инициатором проекта «Город здоровья» стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Реализация этого проекта позволит сосредоточить высокотехнологичную медицину для взрослых в едином контуре – на территории НОКБ имени Семашко и Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Помимо строительства хирургического комплекса здесь планируется создать Центр ядерной медицины с циклотроном, двумя системами ПЭТ/КТ и системой ОФЭКТ/КТ. Также в планах проведение капитального ремонта НОКБ им. Н. А. Семашко и строительство инфраструктуры для размещения не требующих госпитализации пациентов и родственников больных.

Данный проект поддержали на федеральном уровне и включили в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В результате на строительство только хирургического корпуса будет направлено более 16,7 млрд рублей. Из них свыше 10,3 млрд рублей поступит из федерального бюджета и свыше 6,4 млрд рублей из регионального бюджета.

Уже известно, что в новом хирургическом корпусе будет располагаться круглосуточный стационар на 380 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. В операционном блоке будет сразу 24 операционные, в том числе роботизированные. Кроме того, здесь будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену. Согласно предварительным архитектурным решениям, этажность комплекса будет варьироваться от 4 до 9 этажей.

- Задача этого корпуса — стать центром амбулаторно-поликлинической, диагностической и хирургической помощи для нижегородцев с онкологическими заболеваниями. Ввод здания позволит сделать маршрутизацию пациентов еще более эффективной, а главное — сократить сроки ожидания оперативного лечения, — пояснил и. о. директора НОКБ им. Н. А. Семашко, главный внештатный специалист-онколог областного Минздрава Сергей Гамаюнов.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов, среди которых «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и другие.