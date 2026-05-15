Евгений Чинцов отчитался о депутатской работе за 2025 год на избирательном округе №30

13 мая 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Юрием Балашовым провели встречи с жителями Советского района, посвященные подведению итогов работы на территории избирательного округа №30 за 2025 год.

Открывая мероприятие в районной организации Всероссийского общества инвалидов имени Александра Невского, Евгений Чинцов отметил ряд позитивных изменений.

«Советский район меняется – благоустраиваются территории, появляются новые общественные пространства, ремонтируются детские площадки, дороги. Это результат слаженной работы самих жителей, депутатов городской Думы и Законодательного Собрания, администрации города и района. Продолжаем активно действовать и развивать наш округ. Благодарю каждого, кто проявляет активную гражданскую позицию. Ваша вовлеченность – главный двигатель изменений в нашем районе», - сказал он.

В ходе встречи председатель Думы подробно остановился на взаимодействии с избирателями. Так, в 2025 году на личных приемах в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» было рассмотрено около 200 обращений граждан, большинство из которых касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки, в первую очередь участников СВО и их семей. В ряде многоквартирных домов отремонтированы кровли и фасады, по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» обновлены спортивная площадка в микрорайоне «Тобольские казармы», территория детского сада №145, установлена новая детская площадка на улице Норвежской. Капитально отремонтированы кровля и фасад школы №47.

Вторая встреча состоялась в школе №189. Евгений Чинцов поблагодарил собравшихся учителей за профессионализм, подчеркнул значимость их труда в воспитании подрастающего поколения и рассказал о реализации партийных социальных инициатив «Спасибо учителям!», «Коробка храбрости», «Елка желаний» и «С Новым годом, ветеран!». Также депутат напомнил, что в год 80-летия Великой Победы по его инициативе был запущен патриотический проект «Единство – путь к Победе», получивший федеральное признание в рамках III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Педагоги высоко оценили воспитательный потенциал проекта и предложили расширить исторический маршрут проекта.

«Благодарю вас за доверие и за то, что вы продолжаете оставаться надежным ориентиром для наших детей в непростое время. Вы учите, даете знания, формируете будущее. Отдельное спасибо учителям истории – сейчас как никогда важна ваша объективность и умение говорить правду», - обратился к собравшимся Евгений Чинцов, подводя итоги мероприятия.

Напомним, в Нижнем Новгороде проходит отчетная кампания депутатов городской Думы Нижнего Новгорода по округам. В ходе встреч с избирателями парламентарии представляют итоги работы за прошедший год, формируя план развития территорий на следующий период.