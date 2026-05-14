Трех энцефалитных клещей обнаружили в Нижегородской области

Опасные находки были обнаружены в городском округе Шахунья и Шарангском муниципальном округе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается активность клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 мая, лабораторные исследования выявили трёх паразитов, инфицированных клещевым энцефалитом. Опасные находки были обнаружены в городском округе Шахунья и Шарангском муниципальном округе.

Всего в Нижегородской области с начала сезона 887 человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывания клещей, 226 из которых – дети.

Напомним, 15 административных территорий Нижегородской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это значит, что вирус циркулирует там постоянно, а риск заражения максимален. В перечень вошли Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы, а также города окружного значения Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья.

Где чаще всего нападают клещи в Нижегородской области?

Случаи присасывания зарегистрированы в 47 муниципалитетах области и 8 районах Нижнего Новгорода. В зоне наибольшего риска оказались жители Борского округа (84 обращения), Дзержинска (64), Ветлужского округа (56), Павловского (52), Автозаводского района Нижнего Новгорода (49), Городецкого (48) и Кстовского (45) округов. Также высокая активность паразитов отмечена в Шахунье (37), Выксе (27) и Тоншаевском округе (20). Чаще всего людей кусали прямо у дома (38% случаев) или на садово-огородных участках (30%), и лишь 14% пострадали в лесу.

По данным лабораторных исследований каждый шестой клещ был инфицирован каким-либо заболеванием. Всего специалисты проверили 1314 особей, 184 из них оказались заражены боррелиозом. Уже зарегистрирован один подтверждённый случай иксодового клещевого боррелиоза у 38-летнего нижегородца, на которого клещ напал в Борском округе. Кроме того, в анализах обнаружены анаплазмы (39 проб) и эрлихии (5 проб) — эти инфекции протекают тяжело и требуют долгого лечения.

Как защититься от клещей?

Пока сезон клещей только начался и количество обращений не превышает среднемноголетний уровень. В области уже начались акарицидные обработки – химикатами залили более 540 гектаров парков, скверов и летних лагерей. В ближайшие дни обработанные зоны будут обозначены щитами «Осторожно! Клещи!».

Чтобы не стать жертвой клеща, при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности. Одежда должна быть максимально закрытой, а каждые 10-15 минут ее необходимо осматривать на наличие паразитов. Обязательно необходимо использовать средства от клещей.

Если укуса избежать не удалось, нужно немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику. Извлеченного клеща необходимо направить в лабораторию для проведения исследования на наличие заболеваний. Детям до 18 лет, не прошедшим вакцинацию, вводится противоклещевой иммуноглобулин в обязательном порядке.