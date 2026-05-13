В Нижнем Новгороде наградили победительниц конкурса «Леди в погонах-2026».

В Нижнем Новгороде прошло награждение победительниц конкурса «Леди в погонах-2026», проходившего на сайте «Комсомольская правда» с 20 марта по 1 мая. За это время свои голоса за конкурсанток отдали свыше 700 тысяч нижегородцев. Участницами конкурса стали представительницы ключевых правоохранительных органов Нижегородской области - Следственного комитета, МВД, транспортной полиции, МЧС, Роспотребнадзора, ФСИН, ФССП и других ведомств.

- Скажу честно, для нас это особый конкурс, потому что каждую из участниц по праву можно назвать настоящей героиней. Они занимаются расследованием самых страшных преступлений, держат под надзором самых опасных преступников, следят за эпидемической ситуацией в регионе, охраняют закон и порядок в Нижегородской области, - отметила редактор «КП-Нижний Новгород» Юлия Василишина. - Это прекрасно понимают и наши читатели, именно поэтому с каждым годом растет и число участников, и число нижегородцев, голосующих за наших конкурсанток. В этом году свои голоса за прекрасных участниц отдали свыше 700 тысяч нижегородцев.

По итогам читательского голосования на сайте «КП-Нижний Новгород» лидером стала старший юрисконсульт юридической службы ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России, лейтенант внутренней службы Полина Воробьева. За нее свои голоса отдали 161 470 нижегородцев.

- У меня остались прекрасные впечатления от конкурса, и я очень рада, что мне предложили поучаствовать, - призналась Полина Воробьева. – За меня голосовало все наше ведомство – я считаю, это прекрасный повод для сплочения нашего и без того дружного коллектива. Вообще за меня голосовало очень много людей – я даже не ожидала такого отклика. Помимо коллег, меня поддержали жители Костромской области, откуда я родом, студенты ННГУ Лобачевского, где я учусь в магистратуре, и многие другие. Это очень воодушевляет!

Второе место по итогам голосования заняла инспектор первого контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Инна Першина, за которую было отдано свыше 156 тысяч голосов.

- Первый раз я участвовала в конкурсе в 2022 году – тогда я заняла третье место. И вот этой весной решила взять реванш и поучаствовать снова. На этот раз удалось подняться на второе место, - рассказала Инна Першина. – За меня голосовали не только друзья и коллеги из Нижегородской области. Сама я родом из Саранска, есть друзья в Сургуте и Нефтеюганске. Так вот все они голосовали каждый день. Это очень поддерживало. Вообще сам конкурс мне очень понравился. Я считаю, подобные мероприятия делают профессии правоохранительной сферы более популярными. Люди видят, что у нас работают прекрасные девушки, которые успевают совмещать и работу, и семью, и участие в творческих конкурсах.

И, наконец, замыкает тройку лидеров ведущий специалист-эксперт Автозаводского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алена Шевелева. За нее проголосовали свыше 89 тысяч нижегородцев.

- Про конкурс я узнала довольно давно, так как служу в Управлении с 2022 года. Но раньше поучаствовать не выходило по тем или иным обстоятельствам. А в этом году я, наконец, решилась, - поделилась Алена Шевелева. – Конкурс мне очень понравился, и здесь было много достойных соперниц. Все девушки были очень разные, но каждая по-своему красива. Так что, уверена, каждая из них заслуживала первое место. Вообще я очень рада, что проводятся подобные конкурсы, и сотрудницы ведомств могут проявить себя и рассказать о своих профессиях. К примеру, многие считают, что работа в Роспотребнадзоре скучная. На самом деле они просто не знают, чем занимается наше ведомство. Мы ведем большую просветительскую работу, выходим с проверками, посещаем различные организации и детские учреждения, где рассказываем о профилактике заболеваний. В общем, на самом деле это очень интересная работа, и в своей заявке я постаралась как можно больше рассказать о своей профессии.

Победительницы конкурса получили дипломы и памятные призы. В скором времени на сайте «КП-Нижний Новгород» выйдет интервью с победительницей конкурса «Леди в погонах-2026» Полиной Воробьевой.