Названы районы Нижегородской области с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. Через укусы этих насекомых передается энцефалит – острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Роспотребнадзор опубликовал список территорий Нижегородской области, где риск заразиться энцефалитом наиболее высок.

Согласно отчету ведомства, 15 административных образований Нижегородской области признаны эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Это значит, что на этих территориях вирус циркулирует в природных очагах постоянно. Наиболее опасными являются Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы, а также города окружного значения – Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов, Шахунья.

В целом по Приволжскому федеральному округу высокий риск заражения КВЭ также подтвержден в Кировской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, а также в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Марий Эл.

По последним данным Роспотребнадзора, на 6 мая в Нижегородской области с жалобами на присасывание членистоногих в медицинские организации области обратились 444 человека, из них почти треть (129) – дети. 46% пострадавших были укушены клещами на придомовых территориях, гуляя во дворах, 21% – на садово-огородных участках (СНТ), 13% – в лесу.

Больше всего обращений по поводу присасывания клещей поступило от жителей Бора – 36. Следом – Павловский и Кстовский районы – 27 и 28. 23 случая зафиксировано в Дзержинске, 22 – в Ветлужском округе. В Нижнем Новгороде особенно высокая активность клещей фиксируется в Автозаводском районе – 20 случаев.

444 снятых с людей клещей были исследованы лабораторно. Выяснилось, что 105 были заражены боррелиями, 17 – инфицированы анаплазмами, еще четыре оказались носителями эрлихий.