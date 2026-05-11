Мужчина погиб в страшном ДТП на трассе под Кулебаками. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Смертельная авария произошла вечером 10 мая в Кулебакском округе Нижегородской области. Около 20:20 на 214-м километре трассы Владимир – Муром – Арзамас столкнулись Chevrolet Aveo и ВАЗ-2112. По предварительной информации, водитель иномарки во время прохождения поворота выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

От сильного удара один из автомобилей развернуло, после чего машина задней частью вылетела в кювет. Самые тяжелые последствия аварии пришлись на водителя ВАЗ-2112 – 50-летний рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

От сильного удара машина вылетела в кювет. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

36-летний водитель Chevrolet Aveo и его 32-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Выксы, где им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту смертельного ДТП проводится проверка.