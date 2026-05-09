Энергетики «Нижновэнерго» стали участниками торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Нижегородской области

Энергетики «Нижновэнерго» стали участниками торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

В преддверии Дня Победы по всей стране проходят церемонии возложения цветов к Вечным огням. Отдавая дань уважения героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Родины, сотрудники предприятий и жители регионов присоединяются к этой священной традиции.

Руководители филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» во главе с директором Дмитрием Федоровым и представители Совета молодежи также принесли цветы к священному пламени в Нижегородском кремле. Участники традиционной патриотической акции почтили память Героев минутой молчания.

Сотрудники всех районов электрических сетей филиала «Нижновэнерго» приняли активное участие в митингах, шествиях и концертах, посвященных 81-й годовщине Победы над фашистской Германией, а также возложили венки к памятникам воинам-землякам и мемориалам.

Мы помним! Мы гордимся!