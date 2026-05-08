Громкая музыка, тонировка и отсутствие прав: полиция взялась за тусовщиков на набережной в Нижнем Новгороде

Полиция проводит рейды на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде летом превращается в настоящую точку притяжения для молодёжи. С наступлением тёплых вечеров сюда съезжаются на машинах, устраивают стихийные тусовки прямо под открытым небом — с музыкой, танцами и далеко не всегда безопасными развлечениями на дороге. Но теперь за порядком на популярной локации взялись всерьёз. Полиция города продолжает проводить профилактические рейды, и минувшие выходные не стали исключением.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, за два дня стражи порядка выявили 50 нарушений. И это не просто формальные протоколы, а реальные истории безответственного поведения. Кто-то решил припарковаться на месте для инвалидов — таких набралось трое. Семь водителей, видимо, забыли, что ремни безопасности существуют не просто так. Один лихач вообще сел за руль без прав, другой разговаривал по телефону за рулём, а ещё один устроил шоу с превышением уровня шума — видимо, чтобы вся набережная слышала его любимые треки.

Но больше всего претензий у автоинспекторов вызвал внешний вид машин. 24 автомобиля были с тонировкой, которая не соответствует нормам. У семи транспортных средств нашли технические неисправности. Двое водителей умудрились неправильно установить государственные регистрационные знаки, а один и вовсе катался на машине, которая не значится в учёте.

Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые тоже внесли вклад в копилку нарушений. Три административных материала составили за мелкое хулиганство, неповиновение полиции и уклонение от наказания.

В полиции напоминают: набережная — это общественное место, где действуют те же правила, что и везде. Ночью нельзя петь, кричать и включать музыку на полную катушку — правила тишины никто не отменял. Распивать алкоголь в неположенном месте и выходить в люди пьяным — тем более.