Была с хозяйкой и на поводке: Собака покусала 13-летнюю девочку в сквере на Бору

В Борском районе Нижегородской области следователи организовали доследственную проверку после сообщений о нападении собаки на 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 9 мая в местном сквере. По предварительным данным, животное, находившееся на поводке вместе с хозяйкой, укусило подростка. Девочка получила серьезные травмы: у нее на руке глубокий укус и кровоточащая рана.

После укуса пострадавшая сразу же обратилась за помощью к врачам. Мать девочки поблагодарила медиков за оперативную и чуткую работу.

– Хочу выразить огромную благодарность медикам – и бригаде скорой, и приёмного покоя – за их профессионализм! Помощь оказали быстро, успокоили и ребёнка, и нас, родителей. Очень отзывчивые и добрые специалисты, причём все – от медсестёр до врача, – написала женщина в сообществе «Борское информационное агентство».

В настоящее время специалисты следственного отдела по городу Бор СУ СК России по Нижегородской области проводят процессуальную проверку. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела. Кроме того, ход проверки взяла на контроль региональная прокуратура.