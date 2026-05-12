Итальянка заплыла в Волгу: Необычную рыбу-иглу обнаружили в Нижегородской области

Редкую рыбу-иглу поймали в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В нижегородские воды заплыла необычная гостья: в Волге специалисты обнаружили редкую итальянскую рыбу-иглу. Экзотического морского жителя удалось зафиксировать возле села Бармино Лысковского округа. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своих социальных сетях.

Ученые были по-настоящему удивлены: это первый подтверждённый случай, когда морская итальянская рыба-игла сумела подняться по течению так высоко и преодолеть Куйбышевское водохранилище. Пойманную «путешественницу» инспектор рыбоохраны передал в Зоологический музей ННГУ. Теперь она находится в коллекции.

Рыба-игла – близкая родственница морского конька, поэтому у неё такая же вытянутая мордочка. Но есть и свои особенности. За потомство здесь полностью отвечает самец: самка откладывает икру в специальную сумку у него на животе, и будущий отец вынашивает малышей до самого появления на свет.

Эти рыбы отлично маскируются. Они умеют менять окраску под цвет водорослей и замирают вертикально – в таком положении заметить их среди растений почти невозможно. Тело рыбы-иглы покрыто не чешуёй, а твёрдыми костными пластинами. На ощупь она не скользкая, а жёсткая и гранёная, напоминая веточку.