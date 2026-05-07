Оставляла без еды и зашивала раны наживую: Мать из Дивеева посадили на пять лет за издевательства над детьми

Матери, несколько лет издевавшейся на своими детьми, вынесли приговор.

Нижегородский областной суд наконец поставил точку в громком деле женщины из Дивеева, которую обвиняли в систематических издевательствах над своими семью детьми. Она избивала детей, оставляла одних и не оказывала необходимого ухода. Мать, которая скрывала свои зверства за маской набожности, была отправлена в колонию общего режима на пять лет.

Мать верующая и молчаливая, а дети – «дикари»

В Нижегородскую область Наталья с детьми перебралась в 2014 году. Поселившись в селе Большое Череватово, расположенного неподалеку от Дивеевского монастыря, женщина сразу обратила на себя внимание местных – не часто встретишь мать с такой оравой детей. Односельчанам она запомнилась как глубоко верующая, скромно одетая молчунья с покрытой головой, избегавшая мирского общения.

Дети также отличались необычным поведением. По словам местных, малыши вели себя как настоящие «дикари»: ребята нигде не учились, не имели документов, а некоторые даже не могли назвать собственные имена. Такая ситуация не могла не привлечь внимание органов опеки, которые нагрянули к горе-матери в 2015 году. Застав детей без присмотра и еды, специалисты забрали их. Позже выяснилось, что мать оставила малышей в таком состоянии, а сама уехала в Москву. Тогда Наталья развернула бурную кампанию с привлечением правозащитников и религиозных блогов, выставив чиновников бессердечными гонителями, и детей вернули.

Отмечалось, что «бедной» и «одинокой» матери семерых детей часто помогали православные меценаты и сердобольные граждане. В соцсетях бесконечно велись сборы, и женщине жертвовали большие суммы.

Правда вышла наружу спустя 10 лет

Казалось, что в семье все хорошо, однако все это время за деревянными стенами творились настоящие зверства. Эти детали вскрылись благодаря настойчивости регионального Следственного комитета и прокуратуры после того, как летом 2024 года четверых несовершеннолетних изъяли из семьи и поместили в шатковский реабилитационный центр «Ласточка», там они и рассказали страшную правду о своей жизни.

Итоговая версия суда звучит ужасающе. С 2015 по 2024 год Наталья не только избивала собственных детей, но и лишала их медицинской помощи. Однако и это ее не останавливало: малышам, получившим травмы от ее рук, она самостоятельно зашивала раны обычной иголкой с нитками и без какой-либо анестезии.

Финальный приговор – 5 лет в колонии

Когда о происходящем в семье стало известно, женщину арестовали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование длилось два года, и наконец суд огласил приговор. Женщину признали виновной и отправили в колонию общего режима на пять лет. Кроме того, мать обязали выплатить по 500 тысяч рублей каждому из пострадавших детей в качестве компенсации морального вреда.