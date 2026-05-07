Происшествия7 мая 2026 11:13

Оставляла без еды и зашивала раны наживую: Мать из Дивеева посадили на пять лет за издевательства над детьми

Жительницу Дивеева, истязавшую собственных детей, осудили на пять лет
Екатерина МАРКЕЛОВА
Матери, несколько лет издевавшейся на своими детьми, вынесли приговор.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский областной суд наконец поставил точку в громком деле женщины из Дивеева, которую обвиняли в систематических издевательствах над своими семью детьми. Она избивала детей, оставляла одних и не оказывала необходимого ухода. Мать, которая скрывала свои зверства за маской набожности, была отправлена в колонию общего режима на пять лет.

Мать верующая и молчаливая, а дети – «дикари»

В Нижегородскую область Наталья с детьми перебралась в 2014 году. Поселившись в селе Большое Череватово, расположенного неподалеку от Дивеевского монастыря, женщина сразу обратила на себя внимание местных – не часто встретишь мать с такой оравой детей. Односельчанам она запомнилась как глубоко верующая, скромно одетая молчунья с покрытой головой, избегавшая мирского общения.

Дети также отличались необычным поведением. По словам местных, малыши вели себя как настоящие «дикари»: ребята нигде не учились, не имели документов, а некоторые даже не могли назвать собственные имена. Такая ситуация не могла не привлечь внимание органов опеки, которые нагрянули к горе-матери в 2015 году. Застав детей без присмотра и еды, специалисты забрали их. Позже выяснилось, что мать оставила малышей в таком состоянии, а сама уехала в Москву. Тогда Наталья развернула бурную кампанию с привлечением правозащитников и религиозных блогов, выставив чиновников бессердечными гонителями, и детей вернули.

Отмечалось, что «бедной» и «одинокой» матери семерых детей часто помогали православные меценаты и сердобольные граждане. В соцсетях бесконечно велись сборы, и женщине жертвовали большие суммы.

Правда вышла наружу спустя 10 лет

Казалось, что в семье все хорошо, однако все это время за деревянными стенами творились настоящие зверства. Эти детали вскрылись благодаря настойчивости регионального Следственного комитета и прокуратуры после того, как летом 2024 года четверых несовершеннолетних изъяли из семьи и поместили в шатковский реабилитационный центр «Ласточка», там они и рассказали страшную правду о своей жизни.

Итоговая версия суда звучит ужасающе. С 2015 по 2024 год Наталья не только избивала собственных детей, но и лишала их медицинской помощи. Однако и это ее не останавливало: малышам, получившим травмы от ее рук, она самостоятельно зашивала раны обычной иголкой с нитками и без какой-либо анестезии.

Женщину приговорили к пяти годам колонии, а также обязали выплатить четверым детям по 500 тысяч рублей. Фото: Нижегородский областной суд

Финальный приговор – 5 лет в колонии

Когда о происходящем в семье стало известно, женщину арестовали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование длилось два года, и наконец суд огласил приговор. Женщину признали виновной и отправили в колонию общего режима на пять лет. Кроме того, мать обязали выплатить по 500 тысяч рублей каждому из пострадавших детей в качестве компенсации морального вреда.