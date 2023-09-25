Нижегородская область заняла 43 место среди регионов России по ЗОЖ

В Нижегородской области стало больше сторонников здорового образа жизни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородская область заняла 43 место среди 85-ти российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг», подготовленного специально для «РИА Новости».

По итогам 2022 года наш регион набрал 65,2 рейтинговых балла, что ровно на 2 балла больше, чем в 2021 году. Иными словами, интерес к здоровым привычкам у нижегородцев растет.

В Приволжье любят спорт

Среди регионов Приволжья Нижегородская область также выглядит средне, ее результат лучше чем, например, у соседнего Татарстана, оказавшегося на 46 месте. Однако поле для роста есть. Так, явным лидером в ПФО на сегодняшний день является Ульяновская область, занимающая шестую строчку общероссийского рейтинга с 82,7 баллами. Чуть ниже в списке расположились соседние регионы. Саратовская область, Республика Чувашия и Пензенская область заняли с 10 по 12 места рейтинга, обогнав даже столицы.

Среди регионов Приволжья самая низкая позиция у Удмуртии, занимающей 71 место по России. Чуть выше расположились Пермский Край и Кировская область.

Кавказ и Юг России — лидеры рейтинга

Аналитики сервиса сообщают, что в лидерах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и Юга России. С первого по пятое место расположились Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея. Рейтинговые баллы этих регионов составляют от 83,9 до 97,5.

- Высокие позиции данных регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда, - объясняют специалисты.

Санкт-Петербург и Москва в лидеры не попали и расположились на 13 и 25 местах, соответственно. В числе аутсайдеров рейтинга Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область, чьи показатели не дотягивают даже до 35 баллов.

Составители рейтинга подчеркнули, что россиян, занимающихся спортом, становится все больше. Что касается вредных привычек, то здесь улучшения не наблюдается - продажи алкоголя в стране за последний год выросли на 0,2%.

Как считали?

Исследование проводилось для 85 российских регионов. В статистику не попали ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области, так как данных по ним пока недостаточно для проведения такого исследования. При составлении рейтинга аналитики учитывали информацию, полученную из Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России. В числе показателей — доля жителей региона, занимающихся спортом, потребление спиртного и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Для проведения анализа использовались усредненные показатели за последние три года.