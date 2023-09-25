Просили воды и спали прямо на полу: более 200 нижегородцев застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за отмены рейса

Нижегородские туристы ждут вылета в аэропорту Египта.

Туристы из Нижнего Новгорода и области провели более восьми часов в аэропорту Шарм-эль-Шейха без возможности вылететь. Авиарейс должен был отправиться в столицу Приволжья днем 23 сентября, но этого не случилось. В результате более 200 человек были вынуждены спать на чемоданах и часами ждать возможности вернуться домой. Нижегородца Михаила Хруника и его семью должны были забрать из отеля в полдень, но этого не произошло. По неясным причинам рейс UJ-707 был отменен, а вылет отложили.

- Наш вылет должен был состояться в 17:30. Вылет отменили и нас забрали из отеля в девять часов вечера. Мы приехали в аэропорт, но отменили и полуночный рейс. Поставили вылет на 2:40. Люди начали ругаться. Воды не давали, посидеть негде, покурить мужикам негде. Не выпускали и не запускали. Начали ругаться с туроператором, компанией «Библио-Глобус», а нам только обещали и «завтраками» кормили, - рассказал собеседник «КП-Нижний Новгород».

Остановка складывалась напряженная. Туристы увидели одного из сотрудников ответственной за тур компании, и окружили его. Мужчина в фирменной майке пытался что-то им объяснить, но люди возмущались, требовали воды и настаивали на том, чтобы их отправили домой к родным или хотя бы дали возможность с ними связаться. К тому моменту толпа нижегородцев находилась в аэропорту уже несколько часов и нервы у многих были на пределе.

Дошло до того, что руководство египетского аэропорта разрешило россиянам курить прямо в здании.

О том, чтобы предоставить туристам места в ближайшем отеле речи не шло. Михаилу и его семье, как и всем остальным, пришлось ночевать прямо в аэропорту. Сын и дочь нижегородца подстелили одежду и устроились прямо на полу, проспали примерно до пяти утра.

- Мы вылетели из Шарм-эль-Шейха в полседьмого утра, а в два часа уже прилетели в Нижний Новгород. Наш вылете переносили четыре раза. Я рад, что мы наконец-то дома!

Корреспондент «КП-Нижний Новгород» попытался связаться с pr-отделом компании «Библио-Глобус», но никаких комментариев по поводу случившегося так и не получил.

К слову, аналогичные случаи произошли в выходные с туристами из Иркутска, которые никак не могли улететь в Тайланд. Рейс компании «Икар» задержали на 20 часов предположительно из-за неисправности самолета, в результате чего зал аэропорта оказался заполнен возмущенными туристами — более 500 человек. Утром 25 сентября стало известно, что рейс компании AZUR air в Тайланд отложили в связи с болезнью некоторых членов экипажа, своего вылета ожидают 366 пассажиров. Вылет должен состояться в 16:40 по местному времени.