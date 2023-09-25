Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание «Культурной столицы-2024». ФОТО: АНО "Центр 800".

Нижний Новгород стал лидером народного голосования за звание «Культурной столицы России – 2024». За столицу Приволжья проголосовали 189 151 человек (36,94%). Немного отстает Самара – 187 890 человек (36,7%). И замыкают тройку лидеров Чебоксары, набравшие 61 993 голоса (12,11%). Всего в финальный список попали восемь российских городов: Нижний Новгород, Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный.

- Конкурс позволяет привлечь внимание к культурному потенциалу региона. За последние годы была проделана огромная работа по обновлению и созданию площадок, формированию событийного каркаса, включающего в себя как уникальные, так и регулярные мероприятия, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - У нас есть отличные площадки для организации культурных событий, такие как пакгаузы на Стрелке или сцена-ракушка в Александровском саду, обновлены ведущие музеи. Людям важно знать, что будет происходить в регионе, многие планируют свои поездки в Нижний, исходя из дат проведения масштабных фестивалей. Конкурс «Культурная столица года-2024» - отличная возможность рассказать об этом и привлечь дополнительное внимание к городу.

Теперь, когда народное голосование уже завершено, остается пройти экспертное жюри. Уже 28 сентября финалисты конкурса представят на их суд презентации проектов, включенных в программу развития на 2024 год. К примеру, в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к конкурсу была сформирована заявка с планом из 150 ключевых культурных мероприятий. Это события федерального, межрегионального и регионального уровней.