Сентябрь еще порадует теплом: Летняя погода вернется в Нижегородскую область. Фото: АНО "Центр 800"

Небывалая жара, которая радовала нижегородцев все выходные, сменилась настоящим осенним сплином. Утро понедельника встретило нас пасмурной погодой, тучами и дождем. Однако не стоит впадать в уныние: сентябрь еще порадует настоящим летним теплом и солнышком. К концу рабочей неделе синоптики обещают +22 градуса!

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник будет дождливо, хотя и не холодно: термометры показывают 18 градусов тепла. Вообще практически всю рабочую неделю погода будет очень ровной и стабильной. Во вторник и среду распогодится, облака рассеются и выглянет солнце – правда, теплее от этого не станет: всё те же +18. В ночные часы пока без заморозков: +7…+9, что тоже относительно тепло для конца сентября.

В четверг ожидается облачная погода, но подует южный ветер, который уже в пятницу принесет потепление до +22 градусов. Выходные немного омрачат дожди – к счастью, кратковременные. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют +12…+19 градусов.