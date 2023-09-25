«Все будет хорошо!»: Давид Мелик Гусейнов и Сергей Юран обратились к болельщикам «Пари НН» после победы над «Оренбургом»

Давид Мелик-Гусейнов и Сергей Юран записали совместное видео для болельщиков. Фото: принтскрин видео.

Генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после победы нижегородцев над «Оренбургом» записал совместное видео с главным тренером команды Сергеем Юраном. Ролик появился в Телеграм-канале Давида Мелик-Гусейнова.

- Итак, дорогие болельщики, добрый вечер! Хотел бы [вас] всех поблагодарить. Все будет хорошо! - сказал гендиректор клуба, обращаясь к нижегородским любителям футбола.

Сергей Юран также поблагодарил болельщиков «Пари НН» за поддержку:

- Она [ваша поддержка] действительно важна, и команда старается, мы стараемся вас радовать. Поэтому спасибо огромное!

Напомним, в домашнем матче 9 тура Российской Премьер-лиги нижегородская команда со счетом 3:1 обыграла «Оренбург». Победу «Пари НН» принеcли голы Зе Турбо, Эдгара Севикяна и Хуана Мануэля Боселли.

Гендиректор нижегородского клуба в своих соцсетях заметил, что это первая победа над оренбуржцами с 2008 года. Она принесла важные 3 очка в копилку нижегородцев.

- Люби меня, люби! Это вполне официальное обращение к нашим болельщикам. Впереди еще много важных игр. Любите нас. Это так просто, - подытожил Мелик-Гусейнов.