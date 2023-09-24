ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе 24 сентября.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Микроавтобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. Авария произошла утром 24 сентября.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
В результате ДТП три человека погибли. 16 пострадавших, среди которых один ребенок, доставили в больницы.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
На место аварии выехали бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ, а также спасатели, сотрудники полиции и прокуратуры. Кроме того, врачам Нижегородской области помогают специалисты Федерального Центра медицины катастроф.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.