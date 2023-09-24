Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2023 9:25

Опубликованы фото с места столкновения микроавтобуса и фуры в Кстовском районе

В аварии на трассе М-7 три человека погибли, 16 – пострадали
Анастасия СТЕПАНЕНКО
ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе 24 сентября.

ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе 24 сентября.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Микроавтобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. Авария произошла утром 24 сентября.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

В результате ДТП три человека погибли. 16 пострадавших, среди которых один ребенок, доставили в больницы.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На место аварии выехали бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ, а также спасатели, сотрудники полиции и прокуратуры. Кроме того, врачам Нижегородской области помогают специалисты Федерального Центра медицины катастроф.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

ДТППроисшествия: ДТП