Нижегородский водитель врезался в эвакуатор и отлетел в автомобили на обочине

Авария произошла поздним вечером 22 сентября. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в эвакуатор, а после отлетела в припаркованные автомобили. В ДТП пострадала девушка, стоявшая на обочине. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла поздним вечером 22 сентября на Бурнаковском проезде. Водитель автомобиля «Тойота Камри» столкнулся с эвакуатором марки «ГАЗель», который вывозил «Шевроле» с места предыдущего ДТП. После столкновения «Тойота Камри» отлетела в стоявшие у правой обочины автомобили.

В результате происшествия пострадала 21-летняя девушка. Она находилась возле одной из припаркованных машин.

Как отмечают сотрудники УГИБДД, виновник ДТП – водитель «Тойоты Камри» скрылся с места аварии.

Напомним, серьезное ДТП произошло ранним утром 21 сентября на улице Советской в Нижнем Новгороде. Там столкнулись две иномарки, одна из которых после удара вылетела на тротуар и перевернулась.

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