Лупил шваброй на балконе: Волонтеры спасли собаку, которую жестоко избил хозяин-живодер в Нижнем Новгороде

Собаку зовут Граф. Фото: Лара Саплина.

Счастливым образом разрешилась история с жестоко избитой собственным хозяином собакой в Нижнем Новгороде. Напомним, что инцидент произошёл накануне на балконе одной из квартир домов на улице Таллинской, а местные жители стали свидетелями страшных изуверств над животным. Мужчина со всей силы пинал собаку, пока та визжала и скулила от боли, а на заднем плане в слезах рыдала женщина: «Я тебя умоляю, остановись. Не трогай его, у него все болит!». Вскоре запись со страшными издевательствами разлетелась в сети и за этот случай жестокого обращения с собакой взялись зоозащитники.

В дом тирана нижегородка Лара Саплина попала вместе с сотрудником полиции. Внутрь квартиры их впустили спокойно и без лишней суеты. Помог и тот факт, что у женщины были с собой корочки «Общественного инспектора по обращению с животными».

– Нашли в доме сломанную пополам швабру, она была вся в крови и покусанная зубами. Повсюду были щепки. Видно, пес старался защищать себя, – рассказала «Комсомолке» зоозащитница Лара Саплина. – Хозяин сказал, якобы его собака укусила, но никаких следов этого мы не заметили. У него там была царапина, но явно не укус. Собака кусает по-другому. Скорее всего, он поцарапался, когда собака защищалась.

Сломанная швабра. Фото: Лара Саплина.

Ни о каком нормальном содержании собаки в этой квартире речи и не было. Ни в одной из комнат не было найдено мисок и корма, что пил и ел пёс до сих пор непонятно.

– Сами хозяева неадекватные и пьяные. Собака, конечно, не тощая, в холодильнике мы нашли только пакетики вискаса. Видимо, им и кормили, – рассказывает собеседница.

Некастрированному кабелю по кличке Граф оказалось 8 лет. И хоть сам он выглядел зашуганным и агрессивным, кусать новых посетителей не стал, лишь пулей выбежал из квартиры вон, как только появился шанс.

– Я когда туда вошла, то он на меня, конечно, оскалился, но понял, что я свой человек и кусать не стал. Я открыла ему дверь, а он тут же сиганул на улицу, – подчеркивает Лара. – Очевидно, что хозяин собаку бил жестоко. У пёселя на спине ссадины и кровь.

Пёс на временной передержке. Фото: Лара Саплина.

На хозяина собаки было написано заявление по статье за жестокое обращение с животным, а в качестве доказательства из квартиры изъяли палку, которой тот издевался над четвероногим.

– Какой бы хозяин не был: алкаш или нет, бил или не бил, но собака всегда вернется к нему. В этой ситуации произошло то же самое, пёс всё равно прибежал домой, – говорит нижегородка. – К счастью, мы решили не оставлять собаку жить с ними. Сегодня он перебил её палкой, а завтра он может схватиться за нож.

В настоящее время Графа забрали у нерадивых хозяев и везут на передержку. Также для этого пёселя ведётся сбор, деньги необходимы на заказ вольера и содержание.

– Собака пока будет жить у волонтёров в новом вольере. Благодаря помощи неравнодушных мы уже три вольера отстроили для таких несчастных собак и Графу тоже построим, – подытожила Лара. – Надеемся, что найдем ему любящих и заботливых хозяев.

К слову, помочь Графу можно по номеру телефона +79535670890 (Сбербанк, Лариса Саплина + пометка «Собаке»).

Напомним, что в Нижегородской области многие знают Лару Саплину как ярую зоозащитницу. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» она откровенно рассказала о самых темных уголках своего прошлого, кто и за что ее ненавидит, за что ей стыдно самой, и почему помощь животным стала делом жизни.