Еще одно уголовное дело завели на нижегородского онколога, разбавлявшего лекарства физраствором

СК установил новые преступления онколога Тюкалова из Семеновской ЦРБ. Фото: Из личного архива

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении заведующего онкологией Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова, которого обвиняют в том, что он разбавлял лекарства физраствором. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, Олега Тюкалова задержали в начале сентября прямо на рабочем месте: врача вывели в наручниках из его кабинета и доставили в отдел. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года давал указания медсестре на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора, - рассказали в региональном Следкоме.

То есть вместо реальных лекарств раковым больным кололи обычный физраствор или сильно разбавленное лекарство, которое также не могло оказать никакого эффекта. Тюкалову предъявили обвинение и взяли под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили новые факты преступной деятельности завотделением Семеновской ЦРБ – они аналогичны преступлению, в котором его подозревали изначально.

- Настоящее уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении данного фигуранта уголовным делом о совершении аналогичного преступления, - сообщили в региональном СУ СКе.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники СК работают над сбором доказательств. Не исключено, что в биографии медика с 35-летним стажем всплывут новые нелицеприятные факты.

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Олег Тюкалов — медик с 35-летним стажем. В 1988 году он начал работать в районной больнице санитаром, а в 1995 окончил Нижегородский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (подробности).