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Происшествия22 сентября 2023 11:41

Еще одно уголовное дело завели на нижегородского онколога, разбавлявшего лекарства физраствором

СК установил новые преступления онколога Тюкалова из Семеновской ЦРБ
Валерия МУРОМЦЕВА
СК установил новые преступления онколога Тюкалова из Семеновской ЦРБ.

СК установил новые преступления онколога Тюкалова из Семеновской ЦРБ.

Фото: Из личного архива

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении заведующего онкологией Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова, которого обвиняют в том, что он разбавлял лекарства физраствором. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, Олега Тюкалова задержали в начале сентября прямо на рабочем месте: врача вывели в наручниках из его кабинета и доставили в отдел. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года давал указания медсестре на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора, - рассказали в региональном Следкоме.

То есть вместо реальных лекарств раковым больным кололи обычный физраствор или сильно разбавленное лекарство, которое также не могло оказать никакого эффекта. Тюкалову предъявили обвинение и взяли под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили новые факты преступной деятельности завотделением Семеновской ЦРБ – они аналогичны преступлению, в котором его подозревали изначально.

- Настоящее уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении данного фигуранта уголовным делом о совершении аналогичного преступления, - сообщили в региональном СУ СКе.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники СК работают над сбором доказательств. Не исключено, что в биографии медика с 35-летним стажем всплывут новые нелицеприятные факты.

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Олег Тюкалов — медик с 35-летним стажем. В 1988 году он начал работать в районной больнице санитаром, а в 1995 окончил Нижегородский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (подробности).

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