Таинственное озеро Светлояр, старообрядческие святыни и старинные дворянские усадьбы: Нижегородский север может стать центром экотуризма

Воскресенский район может стать центром экотуризма в Нижегородской области. ФОТО: ЗСНО.

Окутанный многочисленными легендами и преданиями Воскресенский район испокон веков считался настоящей жемчужиной нижегородского севера. Легендарный град Китеж, скрытый под водами озера Светлояр и доступный только взору истинных праведников, многочисленные старообрядческие скиты, сохранившие свои традиции из глубины веков и до наших дней, и, конечно же, уникальная первозданная природа – все это давно стало визитной карточкой Поветлужья. Неудивительно, что именно эти места должны стать центром развития экологического туризма в Нижегородской области. О том, какие изменения ожидают Воскресенский район, и какая работа уже проделана, стало известно во время очередного выездного заседания Клуба парламентских журналистов.

Современный Град Китеж

Первой точкой на пути любого туриста, приехавшего в Воскресенский район, по традиции становится музейно-туристский комплекс «Град Китеж». Величественные белокаменные палаты, словно сошедшие со страниц книги об Иване Грозном, сразу переносят гостей во времена седой древности. Между тем, здание было построено всего несколько лет назад по проекту нижегородского архитектора Виктора Коваля. С тех пор этот комплекс является истинным центром культурной жизни района. Многочисленные концерты фольклорных коллективов, выставки работ местных рукодельниц и мастер-классы по исконным русским ремеслам – вот лишь малая часть насыщенной программы для гостей города и местных жителей.

В Граде Китеже регулярно проводят концерты и мастер-классы. ФОТО: ЗСНО.

- Вообще это третий в регионе музейно-туристский комплекс. Первый - в Семенове, «Золотая хохлома», второй – в Городце «Город мастеров» и третий здесь - «Град Китеж» в селе Владимирское, - рассказывает директор музея-заповедника «Град Китеж» Алексей Гроза. - При его создании мы ставили перед собой универсальную задачу – развитие его как коммуникационного культурного центра, который сейчас действует и для туристов, и для местных жителей, и для гостей, которые сюда приезжают. Мы здесь показываем концерты, спектакли, проводим творческие мастерские, регулярно организуем выставки.

Легендарное озеро Светлояр

Отсюда рукой подать и до главной святыни Воскресенского района – озера Светлояр. По легенде, во времена татаро-монгольского ига здесь находился старинный город Китеж, жители которого славились своей праведной жизнью и набожностью. Когда к городу подошли захватчики, то горожане взмолились к небесам о помощи…и были услышаны. В ту же минуту город поглотили воды огромного озера, на дне которого и по сей день остается невредимый град Китеж. Предание гласит, что и в наши дни истинно верующие могут услышать колокольный звон, раздающийся со дна озера, а в погожий день даже увидеть маковки церквей. Впрочем, даже если отойти от легенд, то озеро Светлояр имеет колоссальное значение для русской культуры. Паломники со всей страны приезжают сюда, чтобы поклониться святыне и обойти вокруг озера, погрузившись в свои мысли и молитвы.

Главным достоянием района остается озеро Светлояр. ФОТО: ЗСНО.

Не стал исключением и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Во время визита в Воскресенский район он вместе с журналистами посетил часовню Казанской Иконы Божией Матери, расположенную прямо на берегу, а затем обошел вокруг священного озера.

- На самом деле легенды об озере Светлояр продолжают рождаться и в наши дни, - рассказывают местные жители. – К примеру, до сих пор многие говорят о большом количестве кладов, закопанных по его берегам. Геологи же утверждают, что кладов здесь нет, зато есть большие залежи металла. Воды самого озера не раз исследовали ученые и об этих экспедициях тоже сложились свои предания. К примеру, одни говорят, что водолазы здесь ныряли, но до дна озера так и не добрались. Другие утверждают, что они зацепились за кресты, а третьи – что град Китеж начинается прямо за иловыми отложениями. В общем, каждый верит в ту версию, какая ему больше нравится.

Владимирский крендель

С недавних пор поездка на Светлояр – это не только знакомство с многочисленными легендами, но и прекрасный гастрономический тур. И все благодаря фестивалю «Владимирский крендель». Три года назад здесь начали восстанавливать рецепты известных на всю область: соленые, с корицей, с сахарной глазурью…Вскоре все это переросло в целый фестиваль, где местные умелицы могут продемонстрировать свои кулинарные таланты. Каждое лето на мероприятие съезжаются сотни гостей со всей области.

На фестивале "Владимирский крендель" можно попробовать самые разные рецепты выпечки. ФОТО: ЗСНО.

- Полностью оригинальный рецепт, используемый в старину, мы пока восстановить так и не смогли, - признает директор МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» Дарья Волкова. – Каждая хозяйка привносит в рецепт что-то свое. Но зато благодаря этому наши крендели стали еще более вкусными и разнообразными. Каждый год мы выбираем лучший крендель года. Испеченная по этому рецепту сдоба тут же разлетается среди туристов.

Впрочем, одними только кренделями дело не ограничивается. В Воскресенском районе всячески стараются интегрировать местных сельхозпроизводителей в туристические маршруты. Благодаря этому гости района всегда могут отведать только что собранного меда, свежих ягод, домашних колбасок и сыров.

Храм с хрустальными крестами

В нескольких километрах от села Владимирское находится еще одна местная достопримечательность – храм Божией Матери Казанской, расположенный в селе Богородское. В первую очередь, он славится своими единственными в мире хрустальными крестами. Спроектированные знаменитым инженером Андреем Дельвигом, они были настоящим маяком для местных крестьян. Сияющие на солнце кресты были видны со всех окрестных деревень, и любой заблудший в здешних непроходимых лесах путник мог с легкостью отыскать дорогу, увидев вдалеке их блеск.

Эти хрустальные кресты являются единственными в мире. ФОТО: ЗСНО.

Построенный в честь победы над Наполеоном этот храм знаменит не только своими крестами. Его деревянный свод считается вторым по величине в России. Правда, пока храм закрыт – в нем идут восстановительные работы. В советские годы он, как и большинство других храмов, был почти разрушен. Лишь недавно его начал восстанавливать местный священник Антоний Волков. Вместе со своей семьей он сделал это делом своей жизни.

Сейчас храм в Богородском восстанавливают. ФОТО: ЗСНО.

- Этот храм был построен богородским помещиком Петром Собакиным, ставшим прототипом Собакевича из «Мертвых душ», - рассказывает матушка Мария Шустова. – Он тесно связан с историей здешних мест. В отреставрированной части храма мы открыли музей, где каждый может познакомиться с местной историей и удивительными легендами.

Музей этот расположен прямо в колокольне храма. Слушая рассказ экскурсовода, поднимаешься все выше и выше, пока не оказываешься на самой вершине колокольни, откуда открывается восхитительный вид на все местные красоты - залитые солнцем луга, непроходимые леса и разлившаяся среди зелени Ветлуга.

С колокольни открывается восхитительный вид. ФОТО: ЗСНО.

Сказочные терема помещиков Левашовых

На судьбу Воскресенского района сильно повлиял не только помещик Собакин. Не меньшей след в истории оставили и Левашовы. Недалеко от села Богородское находится деревня Галибиха, где расположено старинное родовое имение дворян Левашовых. Пять теремов усадьбы стали настоящим шедевром деревянного зодчества. Резные наличники, искусные балясины, изящные веранды и башенки – все это могло бы стать идеальной иллюстрацией для русских сказок. Построенные почти 200 лет назад эти ажурные терема могли бы стать настоящей туристической жемчужиной. Однако сейчас находятся на грани исчезновения.

- 7 августа эту усадьбу передали из федеральной собственности в муниципалитет, - рассказал глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов. – Если мы в ближайшие 5-7 лет не приступим к ремонту этого сооружения, то потом восстанавливать будет нечего. Конечно, у муниципалитета таких средств нет. Мы сейчас на стадии разработки концепции, но для воплощения нам необходима поддержка инвесторов и региона. Это уникальное историческое сооружение и гордость нашего района, но оно ветшает на глазах.

Пять теремов усадьбы стали настоящим шедевром деревянного зодчества. ФОТО: ЗСНО.

Светский салон Левашовых в Москве неоднократно посещали Пушкин, Жуковский, Баратынский и другие литераторы. Здешняя же усадьба была настоящим родовым гнездом помещика. Построенные по проекту все того же Андрея Дельвига, эти терема резко выделяются на фоне других дворянских усадеб. Пока для посещения доступен только главный дом. Все остальные пока заколочены и ждут реставрации.

ОФИЦИАЛЬНО

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

- В Воскресенском округе нам не хватило и целого дня, чтобы изучить и оценить потенциал достопримечательностей. История и легенды здесь буквально на каждом шагу. Убежден, что именно на этой территории должен быть создан и пройти обкатку механизм сотрудничества власти, бизнеса и населения, позволяющий привлечь сюда тысячи туристов. Округ имеет сертификат экологически чистой территории, здесь находятся памятники истории и культуры, но массовый турист их не знает. Про озеро Светлояр все слышали, а о селах Владимирское, Богородское, деревнях Трифакино, Галибиха – лишь немногие. Проложи здесь туристические маршруты, создай инфраструктуру, чтобы в каждом живописном месте была гостиница, кемпинг, и сюда поедут люди со всей страны. Законодательная база для этого есть – принят закон Нижегородской области «Об особенностях развития туризма в сельской местности», предоставлены льготы эко-рекреационному и аграрно-познавательному направлениям. Работу на местах должна обеспечить местная власть и инвесторы.