Тепло поступит в кварртиры нижегородцев в течение нескольких дней после запуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон планируют открыть в Нижнем Новгороде 28 сентября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях, состоявшегося 22 сентября. Соответствующее постановление уже подготовлено и скоро будет опубликовано на сайте городской администрации. По словам мэра, система теплоснабжения полностью готова к запуску тепла, проведены пробные топки. Тем не менее, заявок на включение отопление от школ и детсадов пока не поступало. Более того, в некоторых школах образовательный процесс проходит при открытых окнах, потому что в помещениях душно:

- Когда днем температура стабильно выше 20-ти градусов, а ночью редко опускается ниже 12-ти, о начале отопительного сезона говорить не приходится не только в связи с тем что не достигнута норма, которая предполагает включение отопления, но и исходя из здравого смысла. Всегда есть, кому холодно, а кому жарко.

Как отметил Шалабаев, в этом году выдался очень теплый сентябрь. Исходя из прогноза погоды, в ближайшие дни в Нижегородскую область вернется летняя жара.

К концу следующей недели температура воздуха днем составит в районе +20 градусов, затем пойдет на спад. Подача теплоносителя займет несколько дней. К моменту, когда на улице похолодает, у нижегородцев уже будет тепло дома. Как отметил Шалабаев, среднесуточная температура в эти дни будет выше +8 градусов. Дожидаться выхода на необходимую температуру городские власти не будут.