«Я тебя умоляю, остановись»: Издевательства нижегородца над своей собакой попали на видео

В Нижнем Новгороде живодер прямо на балконе избил свою собаку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жуткая история произошла накануне в Нижнем Новгороде – здесь в одной из квартир на улице Таллинской мужчина серьезно избил свою собаку. Экзекуцию над питомцем он устроил прямо на балконе. Кадры издевательств сняли проходившие мимо очевидцы. Все это время тирана пыталась остановить супруга.

- Я тебя умоляю, остановись, - кричала женщина, захлебываясь рыданиями. – Не трогай его, у него все болит!

Экзекуцию мужчина устроил на балконе. ФОТО: Нижний 24.

На кадрах, опубликованных в группе «Нижний 24», видно, что, несмотря на все уговоры, мужчина продолжал пинать бедное животное. Пес визжал и скулил от боли, но деться с балкона никуда не мог. Тем временем полиция уже начала проверку в связи с данным инцидентом.

- В 9:35 22 сентября в отделение полиции № 2 поступило сообщение от неизвестного лица по факту жестокого обращения с животным жителем одного из домов, расположенного в Канавинском районе Нижнего Новгорода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время по данному факту сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметит, что это уже не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. В июле похожий инцидент произошел в Сормовском районе города. Жительница дома №20 по улице Вождей Революции стала свидетелем страшных изуверств над животным. Сосед девушки сначала сбросил молодого черного котика с третьего этажа, затем жестоко избил у всех на глазах и швырнул в почти пустой мусорный контейнер.