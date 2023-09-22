«Сели в автобус и исчезли»: Две школьницы пропали при странных обстоятельствах в Нижегородской области

Елизавета Кислюнина (слева) и Маргарита Нестерова (справа). Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижегородской области разыскивают двух школьниц, которые пропали по дороге из Выксы в Муром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В последний раз 14-летнюю Лизу Кислюнину и 13-летнюю Риту Нестерову видели в четверг, 21 сентября. В 13.55 школьницы сели в рейсовый автобус, который следовал из Выксы в Муром, больше их никто не видел. Сами девочки на связь не выходят уже почти сутки, родные и друзья также не знают, где они могут быть. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Приметы пропавших девочек:

- Елизавета Кислюнина среднего телосложения, рост 170 см, волосы черные, глаза серо-зеленые. В день пропажи на ней была белая шапка, черная толстовка, белая кофта с надписями, серые кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.

- Маргарита Нестерова - худощавая, рост 164 см, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета в черные джинсы, черную толстовку с принтом - фиолетовой молнией. С собой у нее также был рюкзак и мобильник.

Если вы знаете, где находятся пропавшие школьницы, позвоните по телефону 02 (102 с мобильного) или по номерам 8 (831) 268-43-00, 268-43-02, 268-61-10. Родственники очень беспокоятся и будут рады любой информации, которая поможет отыскать девочек.