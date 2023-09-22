В добрый профессиональный путь!

Церемония посвящения в приборостроители проводится раз в две недели

Очередная церемония посвящения в приборостроители прошла в музее истории АО «АПЗ» на прошлой неделе.

Тех, кто недавно устроился на Арзамасский приборостроительный завод, приветствовал генеральный директор Андрей Капустин:

– Мне всегда приятно встречаться с теми, кто впервые пришел на завод или вернулся к нам. Численность коллектива АПЗ растет с каждым днем. На заводе работает 6650 человек, плюс 720 – в дочерних обществах. Нас, приборостроителей, почти 7400 человек. АПЗ сегодня самое большое предприятие юга области. Мы обеспечиваем не только экономическое развитие города и региона, но и повышение уровня жизни. Заработная плата индексируется дважды в год, и ее совокупное увеличение превышает уровень инфляции в стране. Мы и дальше будем развиваться такими темпами. Предприятие обеспечено заказами на десятилетие вперед. Вас ждет не только достойное вознаграждение. Мы предоставляем своим работникам социальный пакет – целый комплекс различных программ, начиная с поддержки в период адаптации до ухода на заслуженный отдых. Наша «Программа социального развития АО «АПЗ» на 2024 год» признана лучшей среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в которую мы входим. Поэтому завод – лидер во всем, и работать у нас – большая честь. Огромное вам спасибо за выбор в пользу АПЗ. Он правильный на 100%.

Со словами напутствия и пожеланиями успешной работы к вновь принятым также обратились директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин, председатель профсоюзной организации Александр Тюрин и председатель Молодежного совета Артём Канашкин.

По традиции новым работникам завода генеральный директор вручил «Справочник приборостроителя», корпоративный значок и подарочный набор.

Проводится церемония посвящения в приборостроители раз в две недели.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина