Поездка на матч "Спартак" - "Пари НН"

Поездки в Нижний Новгород на футбольные матчи стали еще одним видом корпоративного досуга сотрудников АО «АПЗ». Билеты предоставляют Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей и клуб «Пари НН».

Уже состоялось три поездки на домашние игры нижегородского футбольного клуба «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Очередной матч со «Спартаком» прошел во вторник, 19 сентября. 400 приборостроителей и члены их семей посетили игру на стадионе «Нижний Новгород». Руководство Арзамасского приборостроительного завода выделило два автобуса для поездки. Координационной работой по составлению списков и раздачей билетов занимались первичная профсоюзная организация АПЗ. Многие заводчане ездили на личном транспорте.

Перед началом матча с концертом выступила группа «Рок-Острова», в финале шоу прозвучала песня «Издалека долго течет река Волга», и, наконец, на поле вышли главные действующие лица – футболисты двух популярных клубов. Болельщики встречали спортсменов криками, звуками дудок, взмахами флагов и шарфов с символикой играющих клубов.

Все 90 минут футболисты держали зрителей в напряжении. В конце первого тайма счет открыли москвичи. Почти сразу последовал ответный гол, но он был не засчитан из-за фола. Второй период прошел без результативных атак. И лишь в добавленные к основному времени 6 минут «Спартак» увеличил разрыв счета еще на два очка. Итог игры между «Пари НН» и «Спартаком» – 0:3 в пользу гостей.

Пока нижегородский клуб с двумя очками находится на последнем месте в подгруппе. Команда «Пари НН» проведет 4 октября выездной матч с «Краснодаром». Пожелаем спортсменам удачи!

Оле! Оле-оле-оле!

Комментарии

Мария Тютяева, менеджер по закупкам гражданской продукции:

– Мы с коллегами попали на автограф-сессию хедлайнеров Кубка России, звезд российского футбола Александра Филимонова и Евгения Алдонина. С Евгением мне удалось сфотографироваться и получить его автограф. Надолго запомню этот яркий момент.

Дмитрий Агапов, старший мастер участка цеха №37:

– Мне посчастливилось быть на чемпионате мира, поэтому есть с чем сравнить. Сегодня команды сыграли неплохо, силы были равные.

Отличная идея – организовывать такие совместные поездки заводчан, было бы здорово традицию продолжить и в будущем, можно и на другие спортивные соревнования. Классно, когда есть такая возможность проживать яркие эмоции вместе с коллегами.

Иван Лосяков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отдела главного энергетика:

– Благодаря заводу мы с семьей побывали на футбольных матчах три раза. После первой игры с «Динамо» захотели попасть на «Спартак», и наше желание осуществилось. К сегодняшнему матчу подготовились основательно: нанесли на лица аквагримом логотип команды, купили шарф «Пари НН». Раньше к футболу относились спокойно, но теперь мы заядлые болельщики.

Василий Аргентов, почетный ветеран АПЗ:

– Команда «Спартак» – лидер российского футбола. Нижегородцам было нелегко с ними бороться. Но они пытались завладеть мячом, атаковать ворота соперников. К сожалению, им не удалось забить. А вообще это замечательно, что приборостроители могут посещать такие матчи: смотреть футбол вживую намного интереснее, чем по телевизору. Спасибо организаторам за поездку.

Степан Захаров (7 лет):

– Я приехал на матч с родителями, сам тоже увлекаюсь футболом. Тренируюсь второй год. В команде – нападающий. Когда вырасту, стану футболистом и буду кубки получать. Сегодня болею за Нижний Новгород.

Екатерина Ядрова, Наталья Глазунова

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