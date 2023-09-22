Всё по СанПиН

Маляр цеха №16 Дмитрий Сергеев

Высокую оценку санитарно-эпидемиологическому состоянию Арзамасского приборостроительного завода дала выездная комиссия Роспотребнадзора. Плановая проверка на предприятии прошла с 29 августа по 11 сентября.

Комиссия работала в службах главного инженера, охраны труда, отделе охраны окружающей среды, почти во всех механических цехах, а также в литейном №68, гальваническом №16 и цехе по производству печатных плат №19. Проверяли санитарно-эпидемиологические параметры в рабочих зонах, делали замеры уровня шума, микроклимата, химических факторов, исследовали качество воды, воздуха и степень освещенности. Проводили анализ тканей, из которых сшита заводская спецодежда, на наличие вредных химических веществ, исследовали состав защитных кремов.

– Средства индивидуальной защиты и спецодежду закупаем у сертифицированных поставщиков, поэтому нареканий не было, – рассказывает руководитель службы охраны труда Игорь Тимофеев.

Комиссия также работала в медпункте по вопросам медицинских осмотров и организации противоэпидемических мероприятий.

Отдельная группа проверяла работу по безопасному обращению с отходами производства. Специалисты по радиационной безопасности из Нижнего Новгорода обследовали участки, где есть рентген-установки.

– У нас налаженная система работы, на заводе соблюдаются санитарные правила и нормативы, поэтому проверку прошли на «отлично». Комиссия дала положительное заключение по всем проверяемым параметрам, – сказал Игорь Владимирович.

Екатерина Ядрова

Фото автора

На снимке: состав защитного крема, которым пользуются приборостроители, соответствует стандартам.