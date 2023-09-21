Новый рекорд по производству зерна в 2 млн тонн установлен в Нижегородской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новый рекорд по производству зерна в 2 млн тонн установлен в Нижегородской области. Зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектар – это 94 процента от плана.

«Аграрии уже серьезно превысили уровень прошлого года, когда был произведен наибольший за последние 30 лет объем зерна. Это очень серьезный показатель, за которым - самоотверженный труд тысяч людей. В последние годы предприятия активно модернизировали парк техники, пользовались различными мерами поддержками. Все это напрямую влияет на результаты», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального Минсельхоза, наибольшее количество зерна получено в муниципальных образованиях южной зоны Нижегородской области: Сеченовском – 151,2 тыс. тонн, Краснооктябрьском – 137,1 тыс. тонн, Гагинском – 111,6 тыс. тонн, Пильнинском – 103,6 тыс. тонн, Сергачском – 103,4 тыс. тонн — округах. Округа-лидеры в центральной зоне: Арзамасский – 89,4 тыс. тонн, Вадский – 76,4 тыс. тонн, Перевозский – 67,5 тыс. тонн, Княгининский – 64 тыс. тонн, Дальнеконстантиновский – 62,8 тыс. тонн. В муниципальных округах северной зоны лидируют Городецкий – 35,5 тыс. тонн, Ковернинский – 19,7 тыс. тонн, Шарангский – 18,3 тыс. тонн, Уренский – 15,7 тыс. тонн.

«Уборочная в регионе продолжается – ведется уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои. Урожайность по основным культурам превышает уровень прошлого года. Например, урожайность зерновых выше на 19 процентов, картофеля – на 16 процентов. Это даст нам прибавку в валовом производстве сельхозпродукции», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По оперативным данным на 21 сентября, в Нижегородской области собрано 243 тыс. тонн картофеля (60% от плана); заготовлено 6 тыс. тонн овощей (21%) и 91 тыс. тонн сахарной свеклы (28%); намолочено 24 тыс. тонн семян рапса (106%), 2,8 тыс. тонн семян сои (96%) и 4 тыс. тонн – семян льна (47%).

Ранее сообщалось, что аграрные предприятия Нижегородской области получили 4,4 млрд рублей субсидий с начала 2023 года. Еще 1,3 млрд рублей средств государственной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей конца года.