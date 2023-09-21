Участок проспекта Гагарина в Щербинках могут расширить до шести полос. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Заторы на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Новинок и Арзамаса уже давно стали недоброй традицией для нижегородцев. В конце рабочей недели на проспекте Гагарина регулярно выстраиваются гигантские пробки. Построенная несколько лет назад развязка в Ольгине смогла во многом облегчить проблему, но не решить ее полностью – заторы сместились с Ольгинского поворота на проспект Гагарина.

Проложенная еще в прошлом веке трасса попросту не справляется с таким потоком машин. Однако теперь и в этом вопросе наметился прогресс – уже в 2024 году проспект Гагарина планируется расширить до шести полос. Речь идет об участке от остановки «Щербинки-2» до Ольгино.

- Скажите, пожалуйста, в каком веке нам ждать расширения до трех полос участка проспекта Гагарина от остановки «Щербинки-2» до Ольгино, - поинтересовался у мэра города Юрия Шалабаева нижегородец Петр Сафонов. - Участок ведь небольшой, постоянные пробки.

- Работы на данном участке запланированы на 2024 год. Планируется рассмотреть расширение дороги по три полосы движения в каждом направлении, - ответили в администрации Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что именно на проспекте Гагарина из-за постоянных пробок в июне 2019 года была создана первая в нашем городе выделенная полоса для общественного транспорта. Она действует на отрезке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител».