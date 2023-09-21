Масочный режим в Нижегородской области пока вводить не планируют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последнюю неделю в Нижегородской области было зафиксировано около 200 случаев коронавируса. При этом преобладающим штаммом остается «омикрон», которым нижегородцы переболели в прошлом году и нынешней весной. На данный момент в регионе пока не планируется вводить масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост, однако он объясняется сезонностью, - пояснили специалисты ведомства. – Осенью традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков и каникул. Нижегородцы много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями.

По данным регионального Роспотребнадзора, на данный момент в Нижегородской области не планируют вводить какие-либо ограничительные меры, в том числе масочный режим.

- Вводить масочный режим не планируется, если для этого не будет серьезных оснований, - заявили специалисты. - В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Тем не менее, нижегородцам стоит соблюдать профилактические меры. В частности, стоит избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение, регулярно дезинфицировать поверхности. Если же вы обнаружили у себя симптомы коронавируса, необходимо оставаться дома и вызвать врача.