Вылетел на тротуар и перевернулся: Две иномарки столкнулись ранним утром в Нижнем Новгороде

"Рено Логан" после удара опрокинулся на бок. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезное ДТП произошло ранним утром 21 сентября на улице Советской в Нижнем Новгороде. Там столкнулись две иномарки, одна из которых после удара вылетела на тротуар и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в пять утра на перекрестке недалеко от Московского вокзала. «Рено Логан» ехал со стороны улицы Совнаркомовской, а микроавтобус «Фольксваген Транспортер» двигался со стороны вокзала на площадь Ленина. По предварительным данным, водитель «Логана» хотел проскочить на красный свет, что и привело к ДТП.

От столкновения «Логан» вылетел на тротуар и опрокинулся. Находившийся за рулем водитель получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Водитель другой машины не пострадал. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в деталях произошедшего.