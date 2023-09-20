Суп по рецепту шеф-повара Ивлева появился в меню нижегородского лицея. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В меню нижегородского лицея №118 появилось необычное блюдо – теперь там в столовой подают суп-пюре по рецепту знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Об этом нововведении рассказали в МБУ «Дирекция по организации питания».

Блюдо ввели в меню недавно в качестве эксперимента, оно входит в рацион свободного выбора. По словам сотрудников школьной столовой, суп-пюре нравится учащимся и всегда разлетается на «ура». В будущем аналогичная позиция появится в меню всех школ с такой системой питания.

- При составлении цикличного меню технологическим отделом учреждения учитываются не только пожелания детей и родителей, но и нормы СанПиН. Дети должны питаться не только вкусно, но и полезно, - отметили в дирекции.

Напомним, в 2021 году Константин Ивлев в рамках проекта «Шеф в школе» лично посетил лицей №118 Московского района, ученик которого стал победителем конкурса «РДШеф моего региона». Знаменитый телеповар оценил состояние столовой и попробовали блюда из школьного меню, которое разработано с учетом пожеланий самих школьников. Тогда Ивлев признался, что за все время работы проекта именно в Нижегородской области он увидел один из самых вкусных и красивых школьных столов.