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Общество20 сентября 2023 10:50

Суп по рецепту шеф-повара Ивлева появился в меню нижегородского лицея

Оно пользуется популярностью у школьников
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Суп по рецепту шеф-повара Ивлева появился в меню нижегородского лицея.

Суп по рецепту шеф-повара Ивлева появился в меню нижегородского лицея.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В меню нижегородского лицея №118 появилось необычное блюдо – теперь там в столовой подают суп-пюре по рецепту знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Об этом нововведении рассказали в МБУ «Дирекция по организации питания».

Блюдо ввели в меню недавно в качестве эксперимента, оно входит в рацион свободного выбора. По словам сотрудников школьной столовой, суп-пюре нравится учащимся и всегда разлетается на «ура». В будущем аналогичная позиция появится в меню всех школ с такой системой питания.

- При составлении цикличного меню технологическим отделом учреждения учитываются не только пожелания детей и родителей, но и нормы СанПиН. Дети должны питаться не только вкусно, но и полезно, - отметили в дирекции.

Напомним, в 2021 году Константин Ивлев в рамках проекта «Шеф в школе» лично посетил лицей №118 Московского района, ученик которого стал победителем конкурса «РДШеф моего региона». Знаменитый телеповар оценил состояние столовой и попробовали блюда из школьного меню, которое разработано с учетом пожеланий самих школьников. Тогда Ивлев признался, что за все время работы проекта именно в Нижегородской области он увидел один из самых вкусных и красивых школьных столов.

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