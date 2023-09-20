«Двойные стандарты уже тяжело воспринимать»: Юран жестко раскритиковал судейство в кубковом матче между «Пари НН» и «Спартаком»

Сергей Юран заявил, что команде уже тяжело воспринимать двойные стандарты в судействе. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» на своем поле всухую проиграл «Спартаку» в матче группового этапа Кубка России, который состоялся 19 сентября. Стадион «Нижний Новгород» в этот вечер посетили более 32 тысяч болельщиков. В свете предыдущей встречи команд, завершившейся со счетом 4:5 в пользу «красно-белых», многие фанаты футбола ожидали очередной голевой феерии. Каково было разочарование, когда единственный забитый нижегородцами гол был отменен после просмотра судьями видеоповтора. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Пари НН» искренне поблагодарил всех присутствовавших за участие и интерес к футболу:

- Любому футболисту приятно, когда на стадионе собирается 32 тысячи зрителей. Это и мне приятно! Обычно мы благодарим их результатом, самоотдачей. Сегодня тоже настраивались на победу, чтобы доставить им удовольствие. Хотел бы извиниться, но не положительный результат сегодня. Тому есть и объективные причины.

Говоря об объективных причинах поражения, наставник нижегородцев имел ввиду действия судейской бригады, возглавляемой арбитром Евгением Булановым. По словам Юрана, у его подопечных получалось многое в этом матче, но от невнимательного судейства все устают. По его словам, единственный мяч хозяев был отменен из-за нарушения Эдгара Севикяна в предыдущем эпизоде. При этом судья будто не видел, как Виктору Александрову ударили кулаком в челюсть:

- Я посмотрел этот момент на 17 минуте, когда защитник с кулака бьет Александрова. У резервного спросил — это не нарушение. Говорит: «Ну мяч не в игре был!». А что значит, не в игре? Значит, я своим игрокам тоже могу сказать: «Когда мяч не в игре, вы можете и ударить». Эти двойные стандарты уже тяжело воспринимать. Особенно такие очевидные, как на Александрове. Если мяч не в игре, тогда это красная карточка. Отошлем (в экспертно-судейскую комиссию РФС, прим.), посмотрим.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов также остался недоволен поведением судей в этом эпизоде. Сразу после игры он опубликовал в своем Телеграм-канале критичный пост и прикрепил к нему то самое видео с апперкотом Александрову.

- На видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Сергей Юран также добавил, что вот так бить исподтишка могут в дворовом футболе, но подобным вещам не место на профессиональной арене. А из-за подобных судейских решений команды недополучают очки, игроки недополучают премии. К слову, это уже не первый случай, связанный со спорным судейством. Ранее у руководства «Пари НН» возникли вопросы по поводу красной карточки Александрову в матче с «Зенитом».