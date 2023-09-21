ЛУКОЙЛ оказывает поддержку детям

Входная группа ФОК

Помощь детям – это инвестиция в будущие поколения. Компания «ЛУКОЙЛ» регулярно оказывает поддержку детским образовательным и спортивным учреждениям Кстовского муниципального округа, и тому есть множество примеров.

В детском саду № 41 с. Чернуха заменили старые деревянные окна. Новые оконные блоки установили в фойе первого и второго этажа правого крыла здания дошкольного учреждения, в методическом кабинете для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кабинете логопеда и музее «Русский дом». Современные стеклопакеты оборудовали москитными сетками и детскими замками.

«Большая благодарность Компании «ЛУКОЙЛ» от персонала, родителей и воспитанников за помощь в установке безопасных и теплых окон. Уверены, новые окна будут долго нас радовать», – отметила заведующий МАДОУ «Детский сад № 41» Наталья Скибина.

Компания «ЛУКОЙЛ» с момента строительства поддерживает одну из самых популярных у кстовчан спортивных организаций – ФОК «Волжский берег». По обращению руководства учреждения выделялись средства на улучшение его материально-технической базы. В 2023 году была приобретена футбольная форма для детской команды младшего возраста и выполнен ремонт входной группы ФОКа. Заменили ступени и напольную плитку крыльца, произвели монтаж двух пандусов для больших сумок с хоккейной экипировкой.

«В преддверии празднования 10-летия МАУ «ФОК «Волжский берег» нами проводятся мероприятия по ремонту и благоустройству территории учреждения. Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку», - сказал директор МАУ «ФОК «Волжский берег» Олег Клешнин.

Военно-патриотическому клубу «Великовражская дружина во имя святого Благоверного князя Дмитрия Донского» в текущем году оказана помощь в приобретении оборудования для спортивно-развлекательной игры лазертаг, выделены средства на учебно-тренировочные сборы и организацию учебно-тренировочного лагеря.

«Благодарим руководство Компании «ЛУКОЙЛ» за помощь в развитии дружины, популяризации национальных традиций, приобщении молодежи к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом, поднятии патриотизма, объединении детей различного социального статуса, в том числе социально незащищенных детей и подростков», – сказал руководитель Военно-патриотического клуба, председатель Совета Сергей Кочетов.

Фото: Евгений Черняев