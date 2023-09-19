Число заболевших корью в Арзамасском районе увеличилось до 117 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших корью в Арзамасском районе Нижегородской области увеличилось до 117 человек. При этом весь очаг кори был локализован среди цыганской общины.

- С 23 августа в очаге зарегистрировано 117 случаев заболевания, 86 заболевших – выписаны, - сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – Сотрудники ведомства контролируют очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово. Специалисты Роспотребнадзора продолжают принимать все необходимые меры для недопущения распространения заболевания.

Напомним, 11 сентября стало известно о вспышке кори в Арзамасском районе. Там заболели сразу 93 человека. Основная масса заболевших была выявлена в селе Малое Туманово, в месте компактного проживания цыганского населения. Источником заражения стал ребенок, приехавший из другого региона. Ситуация усугубилась тем, что они не состояли на учете в поликлинике и не были привиты. В результате, они не обращались за медицинской помощью даже когда заболевали корью.

- В настоящее время определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Силами пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения.