От запрета на парковку до дешевого проезда: что изменится в работе городского транспорта этой осенью

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

С началом нового учебного года и делового сезона количество пассажиров общественного транспорта, водителей личных автомобилей и пешеходов в Нижнем Новгороде заметно увеличивается. Чтобы добираться до места назначения быстро и с комфортом, лучше заранее узнать об изменениях схем движения и особенностях работы городского транспорта. Собрали несколько важных новостей.

ПРОЕЗД ПОДЕШЕВЕЕТ

За последний год пассажиропоток в Нижнем Новгороде и области увеличился на 16%, об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. А все потому, что пользоваться общественным транспортом становится удобнее и выгоднее. К примеру, экономить на поездках в нижегородских автобусах, троллейбусах, трамваях, на канатной дороге, в метро и электричках можно до конца 2023 года. Для этого оплачивать проезд нужно картой "Мир", загруженной в смартфон, или по Карте жителя Нижегородской области. Тогда проезд обойдется пассажирам на 8 рублей дешевле. Чтобы сэкономить, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, она есть практически в любом современном телефоне.

Проблем с оплатой не возникнет - терминалами для приема бесконтактных платежей оборудованы все транспортные средства, их сейчас в Нижегородской области больше 4 тысяч.

Сэкономить на поездках смогут не только жители, но и гости Нижегородской области, ведь расплачиваться в общественном транспорте можно национальными картами любого банка, загруженными в смартфон, в том числе выпущенные только онлайн – без пластикового носителя. При этом не имеет значения, в каком регионе выдана карта, скидка на проезд в Нижегородской области применится автоматически.

По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется. Она пройдет только если приложить к терминалу телефон с загруженной в него национальной картой. А вот по «пластику» Карты жителя скидка в 8 рублей будет.

КАНАТКУ ЗАКРОЮТ

Неприятная новость для жителей Бора, да и других районов Нижнего Новгорода: канатную дорогу закроют на ремонт со 2 по 15 октября. Впрочем, окончательный срок выполнения работ, а значит и период остановки, будет зависеть от выбранной схемы работ. На переправе запланированы работы по пересчалке несуще-тягового каната — его будут укорачивать, а затем сплетать концы. Это стандартные технические работы, которые проводят, чтобы проверить состояние каната. С одной стороны, это неудобства - автомобилистов ждут еще большие пробки на Борском мосту. С другой - профилактика необходима, ведь речь идет о безопасности. Более того, после ремонта передвигаться по канатной дороге станет удобнее: на переправе собираются оборудовать больше кабин для пассажиров.

ПАРКОВКЕ КОНЕЦ

Платные парковки в Нижнем Новгороде полноценно работать начали в начале 2023 года и автомобилисты активно искали возможность "постоять" бесплатно. А теперь даже за деньги оставить машину в городе можно не везде. Так, с 3 октября парковку на местных проездах Сормовского шоссе ограничат. Нижегородцы и гости приволжской столицы не смогут оставлять свои транспортные средства у здания №1. Как сообщили в пресс-службе администрации города, изменения необходимы, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд другим машинам. Знаки на проездах, конечно, поставят, но водителям все равно лучше быть повнимательнее и не забывать про новые правила.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Осенью нижегородцам нужно готовиться к новым изменениям в движении общественного транспорта. В городе планируют изменить пять автобусных маршрутов, об этом сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. Так, маршрут А-54 продлят до производственно-складского комплекса "КАМАЗ", Т-109 продлят от Зеленого города до Щербинок, маршрут Т-55 не будет следовать по участкам на улицах Коновалова и Федосеенко, а поедет через проспект 70-летия Октября, улицы Светлоярскую, Культуры, Коминтерна. Автобусы № 238 и 242 продлят до микрорайона Кузнечиха-2 через новую дорогу до улицы Сахарова.

Кроме того, городские власти хотят восстановить троллейбусный маршрут № 8, который убрали в августе прошлого года. Правда, сделать это получится, когда в городе начнут курсировать электробусы и появятся свободные троллейбусы. Первые электробусы - 5 машин - по Нижнему Новгороду уже ездят, но в тестовом режиме. Прокатиться на новом транспорте нижегородцы смогут лишь спустя пару месяцев. Всего же в Нижний планируют закупить 113 электробусов, а также электрозаправки.

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