Мы ждем с победой вас!

В музее истории АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» состоялась встреча ветеранов предприятия с участником Специальной военной операции.

В зону СВО Артём ушел добровольцем летом 2022 года. Недавно получил ранение и сейчас находится на лечении. Имеет несколько наград, в их числе медаль «За отвагу».

Встречу открыла председатель Совета ветеранов АПЗ Татьяна Сухарева, которая выразила благодарность молодому человеку за согласие встретиться и ответить на вопросы ветеранов.

А они касались самых разных тем: как бойцы устраивают свой быт и живут в военно-полевых условиях, как отдыхают, как поддерживают друг друга в трудную минуту. Артём ответил, что со всеми трудностями он и его боевые товарищи справляются. Очень помогают письма с родины и детские послания. В одном из них он нашел белого лебедя, которого сохранил и считает сейчас своим талисманом. Также молодой человек поделился впечатлениями об изменениях, произошедших в городе и районе за то время, пока он не был дома.

Зашла речь и о помощи нашим солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. На этот вопрос ответил еще один гость – председатель КУМа №1 Дмитрий Зименков, который с первых дней мобилизации занимается доставкой землякам гуманитарных грузов.

– Арзамассский приборостроительный завод был одним из первых, кто начал активную работу по сбору необходимых вещей для солдат, – сказал Дмитрий Николаевич. – Помогали ветераны, молодежь, профсоюзная организация предприятия. На данный момент мы проехали практически по всей линии фронта. Видели разрушенные города и поселки, общались с людьми, которые живут порой в невыносимых условиях, и понимаем, как важна поддержка. Выражаю благодарность всем приборостроителям! Мы делаем одно дело, будем и дальше помогать нашим ребятам.

Больше часа шел разговор. К визиту гостей ветераны подготовились основательно. Творческим подарком солдату стали душевные песни и стихи собственного сочинения в исполнении ветеранов АПЗ Марии Живодёровой, Натальи Федяшиной и Любови Вольновой.

Начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова от руководства предприятия передала Артёму и Дмитрию Зименкову корпоративные сувениры, среди которых недавно вышедшая книга «Наш Арзамас». Благодарность участнику СВО выразил и председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, пожелавший всем гостям здоровья и мира.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина