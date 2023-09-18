Правовую и психологическую помощь оказывают нижегородкам специалисты родильного дома №5

Кабинет медико-социальной помощи работает в ГБУЗ НО «Родильный дом №5» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Немедицинская помощь, в том числе правовая и психологическая, оказывается женщинам, состоящим на учете в ГБУЗ НО «Родильный дом №5», с момента образования медицинского учреждения.

В 2021 году во исполнение федерального законодательства в ГБУЗ НО «Родильный дом №5» был создан кабинет медико-социальной помощи. Кабинет создан с целью оказания правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, а также беременным женщинам, обратившимся в женскую консультацию с целью искусственного прерывания беременности. Его главной задачей является выявление женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание им медико-социальной и правовой помощи.

Надо сказать, что в 2023 году кабинет пользуется успехом не только среди беременных женщин, но и пациентов гинекологического плана. Такие женщины получают психологическую помощь перед оперативными вмешательствами и после их проведения.

Уютная, комфортная, современная обстановка кабинета способствует созданию доверительных отношений между специалистами и пациентом.

Помощь женщинам оказывают два психолога, юрист и специалист по социальной работе. Все они имеют соответствующее образование, стаж работы по специальности и обладают специальными знаниями в своей сфере деятельности.

Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме и заключается в разъяснении законодательства Российской Федерации, предоставлении информации о праве женщин на меры социальной защиты (поддержки), в том числе в период беременности, гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, порядка обращения в судебные органы для защиты нарушенного права, обжалования решений, вынесенных органами государственной власти, органами местного самоуправления. Наибольшая заинтересованность женщин связана с выплатами и оформлением пособий на детей и в период беременности, а также вариантами распоряжения материнским капиталом.

К основным видам деятельности специалиста, оказывающего психологическую помощь, относится психологическое консультирование, психологическая диагностика, психологическая коррекция и профилактика. Специалист, оказывающий психологическую помощь, оценивает психоэмоциональное состояние женщины, формирует атмосферу доверия и взаимодействия, проводит профилактику отказов от новорожденных, выявляет послеродовую депрессию.

Специалист по социальной работе анализирует факторы медико-социального риска и оценивает возможность устранения или снижения их воздействия на женщину в период беременности; занимается профилактикой состояний, отнесенных к факторам медико-социального риска; консультирует по вопросам предоставления государственной социальной помощи, решения жилищных и социально-бытовых проблем; направляет женщин при необходимости в органы социальной защиты населения, организации социального обслуживания для последующего оказания ей социальной помощи, социальных услуг и (или) мер социальной поддержки.

Этот специалист в рамках оказания медико-социальной помощи помогает взаимодействовать с органами социальной защиты населения, социального обслуживания и другими по необходимости. Многих беременных заинтересовали совместные проекты по бесплатному обучению граждан (программы дополнительного профессионального образования в рамках проекта «Демография»).

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