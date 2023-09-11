Билайн открыл «Дом связи» в КидБурге в Нижнем Новгороде

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

На торжественном открытии всех посетителей мероприятия (6+) ждали веселые конкурсы, приятные подарки и анимация для маленьких гостей.

В «Доме связи» билайна дети могут познакомиться с интересной профессией инженера связи, а также узнать о том, как современные информационные технологии делают нашу жизнь гораздо проще и безопаснее. Кроме того, гости игротеки могут попробовать самостоятельно подключить и настроить мобильный и фиксированный интернет.

В день открытия гостей «Дома связи» приветствовал директор Нижегородского отделения билайн Василий Терещенко:

- Любовь к делу прививается с детства, и мы рады, что в нашем городе появилось пространство, где дети с ранних лет могут знакомиться с различными профессиями в доступной игровой форме. В современном мире связь – это один из самых удобных способов всегда оставаться рядом с близкими, даже будучи на расстоянии. Поэтому уверен, что профессия инженера связи со временем будет только востребованнее. А наш «Дом связи» поможет маленьким жителям области попробовать себя в этой роли и обнаружить в себе интерес к технической отрасли уже сегодня.

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

О том, как устроена мобильная связь, как совершается телефонный звонок и как работает интернет первым посетителям игротеки рассказал технический директор Нижегородского отделения билайн Геннадий Бойко. Во время специального радиоэфира он поделился тем, как проходит рабочий день инженера связи, какие задачи решают специалисты компании и с какими необычными ситуациями им приходится сталкиваться при выполнении своих обязанностей.

– Инженер связи – это не простая, но увлекательная, а главное – очень нужная и важная профессия. Отмечу, что техническая команда билайна непосредственно участвовала в создании всех элементов «Дома связи», чтобы он мог погрузить гостей в базовые условия работы телеком-сферы. Надеюсь, детям понравится игротека и в будущем они станут нашими коллегами, – сказал он.

В «Доме связи» билайна также есть комната отдыха, где дети с родителями смогут перевести дух после познавательных игр. А все, кто хочет надолго оставить в памяти приятные эмоции от посещения игротеки, могут приобрести фирменную брендированную продукцию оператора и сувениры.

Реклама. beeline.ru