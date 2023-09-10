Никитин выбился в лидеры: Названы первые результаты выборов губернатора Нижегородской области. Фото: Олег Укладов

В территориальных избирательных комиссиях полным ходом идет подсчет голосов на завершившихся выборах губернатора Нижегородской области. Члены комиссий приступили к подсчету сразу же, как только закрылись избирательные участки в 20:00 10 сентября. И вот уже озвучены первые результаты выборов губернатора Нижегородской области 2023 после обработки половины бюллетеней.

Предварительные результаты выборов губернатора Нижегородской области 10 сентября 2023 года: данные избиркома

После обработки 50% бюллетеней в лидеры с большим отрывом выбился действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он набирает 84,48%. Следом с очень большим отставанием идет кандидат от КПРФ Владислав Егоров, набирающий пока 9,02%. Третье место удерживает кандидат от ЛДПР Владислав Атмахов – 2,59%. На четвертом месте Александр Быков с 1,82% голосов. И, наконец, замыкает пятерку Илья Померанцев – 1,36%.

Все эти результаты еще предварительные. В настоящее время подсчет голосов еще продолжается. На данный момент обработана только половина избирательных бюллетеней.

- На избирательных участках продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители средств массовой информации, - отметила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская. - Окончательные данные о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, станут известны после завершения процедуры подсчета голосов.

Явка на выборах губернатора Нижегородской области 10 сентября 2023 года

В этом году голосование за губернатора Нижегородской области проходило как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Поэтому и явка подсчитывалась по двум этим источникам. По данным на 18:00 10 сентября явка на избирательных участках Нижегородской области составила 49,85%. Всего проголосовали 1 179 459 человек.

Что касается электронного голосования, то здесь явка составила 86%. Из более чем 125 тысяч, подавших заявку на онлайн-голосование, проголосовали больше 107 тысяч человек.

В тройке лидеров по явке – Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

Когда озвучат окончательные итоги выборов губернатора Нижегородской области 2023

Подсчет голосов и обработка избирательных бюллетеней будет продолжаться в течение ближайшей ночи. Уже к утру должны быть известны результаты голосования после обработки всех бюллетеней. Окончательные итоги будут утверждены в ближайшие дни после окончания голосования.